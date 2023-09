Pakt senacki złamany. Konflikt między politykami PSL i Polski 2050

Pod koniec sierpnia liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej oraz Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski ogłosili podpisanie paktu senackiego.

Zgodnie z porozumieniem, ugrupowania te nie będą ze sobą konkurować w wyborach do Senatu, w każdym okręgu zostanie wyznaczony tylko jeden, wspólny kandydat.

Najwięcej kandydatów wystawi KO – 47. O mandaty senatorskie ubiegać się będzie 20 ludowców, 15 przedstawicieli Lewicy i ośmioro kandydatów Polski 2050. 10 kandydatów to politycy bezpartyjni.

Pakt senacki złamany

W jednym z okręgów wyborczych na Mazowszu doszło do złamania paktu senackiego – ustaliło Radio Zet. Chodzi o okręg numer 46 w wyborach do Senatu, który obejmuje powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i wyszkowski oraz Ostrołękę. Wspólnym kandydatem opozycji w tym okręgu miał być burmistrz gminy Wyszków Grzegorz Nowosielski z Polski 2050 Szymona Hołowni. Jak się jednak okazało, dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej złożył także radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Państwowa Komisja Wyborcza najpierw zarejestrowała mój komitet wyborczy, który utworzyłem z grupą życzliwych mi ludzi, a teraz zarejestrowała mnie jako kandydata na Senatora RP w najbliższych wyborach, które odbędą się 15 października 2023 r." – poinformował Augustyniak na portalu społecznościowym Facebook.

Grzegorz Nowosielski zaznaczył, że zgodził się na start do Senatu tylko pod warunkiem zaakceptowania jego kandydatury przez wszystkie ugrupowania opozycyjne. Samorządowiec czeka teraz na wyjaśnienia PSL.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu w okręgu numer 46 jest obecny senator Robert Mamątow. Swoją kandydaturę zarejestrował też Bogusław Rogalski ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Podobna sytuacja dot. okręgu numer 68 (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski). Kandydatem paktu senackiego miał być Krzysztof Smela z PSL. Tymczasem swój start ogłosił także były senator Jarosław Lasecki, wywodzący się ze środowiska Platformy Obywatelskiej.

