Kolejna konwencja PiS. Terlecki zdradził szczegóły

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Podczas wydarzenia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

– Była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już minęły 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Ale dziś mogę powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy. – To jest wynik długiej pracy, rokowań rządu – dodał Kaczyński, dziękując premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom.

Terlecki: Kolejna konwencja PiS

Sobotnie wydarzenie to nie będzie ostatnia konwencja PiS przed wyborami do Sejmu i Senatu 15 października.

– Spotkamy się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na dużym wydarzeniu na przełomie września i października, ale program jest już zarysowany – przekazał przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

– To ważne, żebyśmy ten program przybliżyli Polakom. Dzisiaj nie było na to czasu, bo trzeba było przedstawić całość naszej wizji przyszłości, ale szczegóły też mają duże znaczenie – stwierdził polityk Zjednoczonej Prawicy.

Dopytywany o ewentualne powyborcze koalicje, wicemarszałek Ryszard Terlecki zwrócił uwagę, że "gdyby zabrakło głosów, to wśród tych, którzy znajdą się w Sejmie będą i tacy, którzy będą rozumieć interes Polski".

Kaczyński: Naprawiliśmy finanse

Na konwencji w Końskich Jarosław Kaczyński mówił, że "polityką matką" dla obozu władzy była reforma finansów. – Wypływ środków został w dużej mierze okiełznany. To była podstawa do innych działań. Do wielkiej polityki społecznej, której symbolem jest 500 plus – podkreślił.

Zdaniem prezesa PiS, to ta reforma umożliwiła zrealizowanie projektów skierowanych na poziom lokalny.

Czytaj też:

Kaczyński przedstawił konkrety programowe. Fala komentarzy po konwencji PiSCzytaj też:

Prof. Domański: Takiej strategii jak PiS nie zaprezentowała żadna partia po 1989 roku