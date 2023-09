PiS opublikowało program "Bezpieczna Przyszłość Polaków". 14 kluczowych obszarów

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Podczas wydarzenia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

– Była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już minęły 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Ale dziś mogę powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy. – To jest wynik długiej pracy, rokowań rządu – dodał Kaczyński, dziękując premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom.

Program "Bezpieczna Przyszłość Polaków"

Na stronie internetowej partii rządzącej opublikowano 300-stronicowy program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Jak wskazano, dokument składa się z 14 kluczowych obszarów. Są to: ustrój, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, reforma instytucjonalna Unii Europejskiej, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i godna praca, mieszkalnictwo, zdrowie, profilaktyka i aktywność fizyczna, oświata i zasoby intelektualne młodego pokolenia, kultura, cyfryzacja, rozwój infrastrukturalny, woda, rolnictwo, energetyka oraz górnictwo. Co ważne, program zakreśla perspektywę do 2031 r.

Wśród zawartych przez PiS propozycji są m.in.: grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy, reforma Sądu Najwyższego, a także zbudowanie 45 tys. klubów sportowych w Polsce.

"Podczas ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości dokonała się cywilizacyjna zmiana w życiu Polaków. Nie jest to jednak proces zamknięty. Jego dynamika trwa nadal i są realizowane aspiracje i nadzieje obecne w naszych sercach i umysłach" – możemy przeczytać w dokumencie.

"Zdając sobie sprawę z konieczności kontynuowania dzieła naprawy i rozwijania Rzeczypospolitej, oddajemy w Państwa ręce niniejszy program, którego celem oraz ambicją jest stworzenie ideowych i materialnych podstaw dla sukcesu naszej Ojczyzny u progu lat 30. XXI w." – stwierdzono.

