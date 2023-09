"Cyfrowy konkret". PiS proponuje "mTV"

Minister Cieszyński przekazał za pomocą mediów społecznościowych, że transmisje sportowe to najpopularniejsze programy i dlatego polski rząd chce, aby "dostęp do wszystkich meczów naszej kadry był zawsze w Waszych telefonach".

PiS proponuje wzbogacenie mObywatela o kolejną funkcję. Jak przyznaje sam Cieszyński, ma ona roboczą nazwę "mTV".



twitter



Ma ona gwarantować dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych, ale także do cyfrowych dóbr polskiej kultury. "Wyprodukowane za publiczne pieniądze utwory będą musiały docelowo być udostępniane także w tej formule" – tłumaczy.

"Jestem po lekturze pomysłów programowych naszych oponentów w obszarze technologii i mogę z całą pewnością stwierdzić, że to PiS ma najlepszą agendę modernizacyjną dla Polski. Bo fundamentem rozwoju w najbliższych dekadach będzie właśnie rozwój technologiczny" – dodaje polityk.

Program "Bezpieczna Przyszłość Polaków"

Na stronie internetowej partii rządzącej opublikowano 300-stronicowy program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Jak wskazano, dokument składa się z 14 kluczowych obszarów. Są to: ustrój, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, reforma instytucjonalna Unii Europejskiej, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i godna praca, mieszkalnictwo, zdrowie, profilaktyka i aktywność fizyczna, oświata i zasoby intelektualne młodego pokolenia, kultura, cyfryzacja, rozwój infrastrukturalny, woda, rolnictwo, energetyka oraz górnictwo. Co ważne, program zakreśla perspektywę do 2031 r.

Wśród zawartych przez PiS propozycji są m.in.: grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy, reforma Sądu Najwyższego, a także zbudowanie 45 tys. klubów sportowych w Polsce.

"Podczas ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości dokonała się cywilizacyjna zmiana w życiu Polaków. Nie jest to jednak proces zamknięty. Jego dynamika trwa nadal i są realizowane aspiracje i nadzieje obecne w naszych sercach i umysłach" – możemy przeczytać w dokumencie.

Czytaj też:

Studencie IT! Ulepsz aplikację mObywatel 2.0. i wygraj 50 tys. złCzytaj też:

"Zarobków zazdrościli im wszyscy Polacy". "Wstrząs" w branży IT