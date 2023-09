Centrum Powiadomień. Cieszyński zaprezentował drugi "cyfrowy konkret" PiS

"Kiedy dziś myślimy o kontakcie z urzędem, na myśl przychodzą nam najczęściej opatrzone pieczątką pisma. Coraz częściej zamiast atramentu dostajemy je w formie cyfrowej, ale jednak nawet to, co podpisane elektronicznie w świecie szybkich, krótkich wiadomości mocno trąci myszką. Dlatego w mObywatelu powstanie Centrum Powiadomień, które będzie najszybszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, że nasze państwo czegoś od nas potrzebuje albo chce nam coś przekazać" – napisał szef MC we wpisie na portalu X (dawniej Twitter).

Jak wskazał Cieszyński, wysyłać powiadomienia będą mogły wszystkie instytucje administracji, ale panel użytkownika pozwoli zarządzać tym, kto może, a kto nie może przekazywać nam informacji tą drogą.

Ważna funkcja

"Dlaczego to ważne? Przede wszystkim dlatego, że chcemy nadać powiadomieniom nową moc – jeśli je uruchomimy, a urząd nie przypomni nam o terminie, nie będziemy zobowiązani go dochować. Ponieważ jest to wielka rewolucja, przygotujemy w porozumieniu z samorządami szczegółowy harmonogram wprowadzania tej zmiany tak, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Taki projekt to bardzo dużo pracy, ale jestem pewien, że warto ją będzie wykonać, bo na koniec obudzimy się w znacznie bardziej przyjaznej obywatelowi Polsce" – wyjaśnia polityk.

Sport i kultura w telefonie

W nadchodzącej kadencji chcemy wzbogacić mObywatela o kolejną funkcję, którą roboczo nazwaliśmy mTV – poinformował w niedzielę minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister Cieszyński przekazał za pomocą mediów społecznościowych, że transmisje sportowe to najpopularniejsze programy i dlatego polski rząd chce, aby "dostęp do wszystkich meczów naszej kadry był zawsze w Waszych telefonach".

PiS proponuje wzbogacenie mObywatela o kolejną funkcję. Jak przyznaje sam Cieszyński, ma ona roboczą nazwę "mTV". Ma ona gwarantować dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych, ale także do cyfrowych dóbr polskiej kultury. "Wyprodukowane za publiczne pieniądze utwory będą musiały docelowo być udostępniane także w tej formule" – tłumaczy.

"Jestem po lekturze pomysłów programowych naszych oponentów w obszarze technologii i mogę z całą pewnością stwierdzić, że to PiS ma najlepszą agendę modernizacyjną dla Polski. Bo fundamentem rozwoju w najbliższych dekadach będzie właśnie rozwój technologiczny" – dodaje polityk.

