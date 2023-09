Embargo na produkty z Ukrainy. Kaczyński: Jasno stawiamy sprawę

W maju Komisja Europejska przyjęła nadzwyczajne zabezpieczenie przewidziane w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Celem środków było zniwelowanie logistycznych zatorów występujących w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji, a dotyczących tych produktów. Ograniczenia mają obowiązywać do połowy września. Jednocześnie UE w czerwcu ub. roku wprowadziła liberalizację całego przywozu z Ukrainy i zawiesiła środki ochrony handlu wobec ukraińskich przedsiębiorstw. Regulacja, która początkowo obowiązywała przez rok, została przedłużona o kolejny rok.

– Ta sprawa została postawiona przez nas jasno. Polskie rolnictwo jest przez nas bardzo chronione. Ukraina jest w stanie wojny, pomagamy im bardzo, ale jednocześnie dbamy o interesy i dobro naszego państwa. Jesteśmy gotowi wspierać naszych sąsiadów i to pokazujemy od pierwszego dnia wojny, ale przedłużymy embargo na wwóz produktów z Ukrainy – mówił prezes PiS podczas wspólnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim.

Rząd wzywa KE

Premier z kolei potwierdził, że rząd przyjmie uchwałę wzywającą Komisję Europejską do przedłużenia zakazu dla wwozu ukraińskiego zboża na teren Polski. – Zapewniam całą polską wieś, że będziemy zdecydowanie bronić polskiego rolnika. Nie zgadzamy się na narzucanie przez unijnych biurokratów nam swoich rządów. Dobro Polski jest dla nas najważniejsze – mówił.

Polski rząd wielokrotnie deklarował, że popiera tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Wskazywał też, że nieograniczony napływ ukraińskich produktów rolnych prowadzi do destabilizacji na rynkach tych produktów.

– Myślę że tak, jesteśmy blisko przedłużenia tego rozwiązania, ale powiem w ten sposób: nawet jeżeli to się nie stanie, to mamy gotowe rozporządzenie, które wprowadzimy na poziomie krajowym w tej sprawie i taka jest decyzja rządu – stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller we wtorek w Polsat News.

