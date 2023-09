Niemcy chwalą decyzję KE, która uderza w polskich rolników. "To właściwy krok"

Niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir uważa, że zniesienie unijnego zakazu importu ukraińskiego ziarna to "właściwy krok".

– Ukraina nadal potrzebuje naszej pomocy - tak długo, jak będzie to konieczne. Oznacza to również, że do wyzwań podchodzimy solidarnie i nie rozgrywamy kryzysów przeciwko sobie – stwierdził.

Przekonywał, że "nie należy podejmować żadnych indywidualnych wysiłków na szczeblu krajowym". – Potrzebne jest zjednoczone podejście Komisji Europejskiej i wszystkich 27 państw członkowskich – dodał.

Niemiecki minister mówi o "grze na korzyść Putina"

– Wszystko inne po prostu gra na korzyść Putina i stawia pod znakiem zapytania podstawowe zasady naszego rynku wewnętrznego – powiedział Özdemir, który za kwestię priorytetową uważa "długoterminowy rozwój alternatywnych szlaków eksportu do UE".

Niemiecki minister argumentował, że Ukraina jest uzależniona od dochodów z handlu zbożem, a jej produkty rolne są potrzebne przede wszystkim w krajach globalnego Południa. – Z pewnością skorzystamy z poniedziałkowego posiedzenia Rady do spraw Rolnictwa w Brukseli w celu dalszych dyskusji – zapowiedział.

KE wygasza embargo na zboże z Ukrainy. Polska wprowadza własne

W piątek Komisja Europejska ogłosiła zniesienie embarga na import zboża z Ukrainy, które obowiązywało do 15 września. W odpowiedzi Polska, Węgry i Słowacja zdecydowały się na wprowadzenie jednostronnych ograniczeń.

Rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił, że restrykcje będą obowiązywać bezterminowo. Wcześniej szef rządu zapowiadał, że jeśli KE nie przedłuży zakazu wwozu ukraińskiego zboża, to Polska sama podejmie taką decyzję.

UE w czerwcu ub. roku wprowadziła liberalizację całego przywozu z Ukrainy i zawiesiła środki ochrony handlu wobec ukraińskich przedsiębiorstw. Regulacja, która początkowo obowiązywała przez rok, została przedłużona o kolejny rok.

