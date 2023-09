Prawybory w Wieruszowie. Tusk: Od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej

Gmina Wieruszów (woj. łódzkie) zorganizowała prawybory po raz trzeci. Zapewnia, że ich wyniki okazują się później mocno zbliżone do oficjalnych wyników wyborów – parlamentarnych lub prezydenckich.

Koalicja Obywatelska zdobyła 34,08 proc. głosów. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (32,32 proc.). Dalej Trzecia Droga (11,94 proc.). Na Konfederację oddano 6,64 proc. głosów. Nieco mniej na Lewicę – 6,35 proc. Z kolei na Komitet Polska Jest Jedna oddało głos 4,08 proc. uprawnionych. Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali wynik 3,51 proc.

Co istotne, mieszkańcy głosowali na poszczególne partie, a nie konkretnych polityków. Nie obowiązywała cisza wyborcza. Frekwencja wynosiła 19,27 proc.

Szczegółowe dane:

liczba uprawnionych do głosowania – 11 tys. 184

liczba wydanych kart do głosowania – 2 tys. 155

liczba kart wyciągniętych z urny – 2 tys. 150

liczba oddanych głosów ważnych – 2 tys. 110

liczba głosów nieważnych – 40

Politycy opozycji nie kryją radości

"Cieszycie się z wygranych prawyborów w Wieruszowie? To od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej, trafiacie dwa razy celniej, kochacie wyborców jeszcze mocniej. Bo ta wygrana to znak nadziei, nie gwarancja zwycięstwa. Wszystko w naszych rękach!" – mobilizuje zwolenników KO Donald Tusk. Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO nie ma wątpliwości, że to dobry omen: "A wiecie, że w 2019 r. wynik PiS w prawyborach w Wieruszowie był zawyżony do tego ogólnopolskiego? A to oznacza, że poparcie dla PiS 15 X może być poniżej 30 proc.! Ludzie! Do urn! Możemy ich wszystkich pogonić!".

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia nie kryje radości. "Trzecia Droga trzecia w Wieruszowie! 11,94 proc. poparcia. Dziękujemy i do przodu!" – napisał na portalu X. Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi komentuje: "Trzecie miejsce w Wieruszowie dla Trzeciej Drogi. 11,94 proc.! Dość już fałszywych, krokodylich łez nad naszym wynikiem! Po prostu, nie przeszkadzajcie!".

Czytaj też:

Burza po filmie Błaszczaka. Ziobro: Szokujące informacjeCzytaj też:

"Obiecuję!". Ważna deklaracja senatora Grzegorza Biereckiego