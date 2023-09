"Czy rewolucja LGBT zostanie zatrzymana?". Dodatek specjalny w "Do Rzeczy"

"Stany Zjednoczone i Kanada są coraz silniej zdominowane przez ideologię LGBT. Choć oba kraje są rządzone przez nominalnie katolickich polityków, to ich władze realizują agendę niemającą z nauką Kościoła nic wspólnego. W Ameryce istnieje duży ruch oporu i – jak prognozuje dziennikarz katolicki John H. Westen – ma szanse na zwycięstwo" – pisze Paweł Chmielewski w tekście "Czy bez wsparcia Kościoła można zatrzymać rewolucję LGBT w USA i Kanadzie?".

"Chociaż komunizm instynktownie kojarzymy z Rosją i bolszewikami, to jednak musimy uświadomić sobie, że ta ideologia narodziła się, rozwijała i obecnie święci triumfy… w Niemczech. Zamiana czerwonych flag na tęczowe (niekiedy obie idą w parze) nie odebrała naszym sąsiadom zza Odry palmy pierwszeństwa" – wskazuje Jakub Zgierski w artykule "Pierwszeństwo niemieckiej rewolucji".

Jak to się stało, że Hiszpania przoduje dziś w tęczowej rewolucji, pomimo swej dotychczasowej katolickiej historii? – zastanawia się ks. Piotr Roszak w tekście pt. Z tolerancji w opresję.

"W czerwcu we Francji odbywał się tzw. miesiąc dumy gejowskiej. W tym samym miesiącu doszło do zamieszek na dużą skalę i niemal „rewolucji przedmieść” po zabiciu przez policję młodego recydywisty. Co może łączyć tak pozornie odległe wydarzenia? Okazuje się, że są pewne elementy wspólne, ale podstawowym jest nienawiść do państwa, w którym żyją" – ocenia Bogdan Dobosz w tekście "Republika traci szacunek".

"Patrząc na sprawę skazania Mariki, trzeba zapytać, gdzie zmierza praktyka orzecznicza sądów w Polsce" – wskazuje Magdalena Majkowska w tekście "Sądy prawa czy przekonań".

Samorządowe Karty Praw Rodzin są dokumentem, który sprzyja wsparciu rodzin w realizacji ich konstytucyjnych praw głównie poprzez kompleksowość swojego ujęcia i wsparcie dotyczące stosowania zawartych w nich wytycznych – zastanawia się Jan Wółkowski w artykule "Czy samorządy wywiesiły białą flagę?".

Cały dodatek "Czy rewolucja LGBT zostanie zatrzymana?" można pobrać poniżej: