Minister Rau zakażony koronawirusem. Nie weźmie udziału w ważnym wydarzeniu

Jak donosi RMF 24, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau został zakażony koronawirusem, co skomplikowało jego pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w kluczowym okresie dla polskich stosunków międzynarodowych. Według informacji, minister prawdopodobnie zaraził się wirusem podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał również prezydent Andrzej Duda.

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Kijowie

Choroba uniemożliwi szefowi resortu uczestnictwo w zbliżającym się posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Kijowie, gdzie mają się spotkać szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Jednak w poniedziałek poinformowano, że w zastępstwie Zbigniewa Raua jego obowiązki na tym ważnym spotkaniu przejął podsekretarz stanu Wojciech Gerwel.

Oznacza to wymuszone obniżenie rangi polskiej delegacji na spotkaniu, które ma na celu dalszą integrację polityczną i wyrażenie wsparcia Unii Europejskiej w kontekście trwającej inwazji na Ukrainę.

Afera wizowa w tle

Jak zwraca uwagę RMF 24, absencja ministra Raua ma także wpływ na postępowania związane z niedawno ujawnioną aferą wizową w MSZ. Z informacji przekazanych przez RMF 24 wynika, że dotychczas nie podjęto żadnych procedur związanych z wypowiadaniem umów agencjom wizowym ani wszczęciem audytu w departamencie konsularnym.

Przypomnijmy, że afera wizowa w Polsce wybuchła w sierpniu, kiedy premier Mateusz Morawiecki odwołał sekretarza stanu Piotra Wawrzyka z MSZ, uzasadniając to "brakiem satysfakcjonującej współpracy". "Gazeta Wyborcza" doniosła wówczas, że Wawrzyk był odpowiedzialny za projekt rozporządzenia dotyczące ułatwień wizowych dla pracowników tymczasowych z kilku krajów, w tym krajów islamskich, co miało potencjalnie umożliwić przyjazd do Polski aż 400 000 pracowników.

Rau podjął działania w odpowiedzi na tę aferę, w tym przeprowadzenie kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz placówkach konsularnych RP. Ponadto, zwolniono dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ, Jakuba Osajdę.

Czytaj też:

Niemieckie media ujawniają list Ylvy Johansson do Zbigniewa Raua. Chodzi o wizyCzytaj też:

Afera wizowa. Trzech byłych premierów pisze do przewodniczącej KE