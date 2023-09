Kaczyński ma w tym okręgu poważny problem. PiS straci mandat?

Zbigniew Rau jest "jedynką" na liście PiS w Łodzi – zajmuje najważniejsze miejsce i powinien być twarzą partii w regionie. Tymczasem WP pisze, że w związku z aferą wizową już po wyborach polityk może stracić swoje stanowisko. Mają się tego domagać premier Morawiecki i prezydent Duda, jednak sam Jarosław Kaczyński w obecnej chwili odmawia tak zdecydowanych działań.

"Działacze PiS w Łodzi (i nie tylko) są takim stanem rzeczy rozgoryczeni, bo uważają, że szef MSZ jest poważnym obciążeniem w kampanii wyborczej" – czytamy na portalu.

Powołując się na swoje źródła w PiS, WP przekonuje, że Rau ma "nie afiszować się w kampanii" – unikać wywiadów oraz odmawiać uczestnictwa w debatach przedwyborczych.

Jeden z rozmówców serwisu stwierdził natomiast, że sytuacja w PiS w Łodzi jest bardzo trudna, dlatego też ministra Glińskiego przeniesiono do Warszawy. – Każdy ma ciężko, bo w Łodzi w te wybory stracimy na pewno jeden mandat. Mamy tu słabą listę, nie mamy lidera. Fatalna sytuacja – twierdzi polityk PiS.

Afera wizowa uderza w PiS

Przypomnijmy, że afera wizowa w Polsce wybuchła w sierpniu, kiedy premier Mateusz Morawiecki odwołał sekretarza stanu Piotra Wawrzyka z MSZ, uzasadniając to "brakiem satysfakcjonującej współpracy". "Gazeta Wyborcza" doniosła wówczas, że Wawrzyk był odpowiedzialny za projekt rozporządzenia dotyczące ułatwień wizowych dla pracowników tymczasowych z kilku krajów, w tym krajów islamskich, co miało potencjalnie umożliwić przyjazd do Polski aż 400 000 pracowników.

Rau podjął działania w odpowiedzi na tę aferę, w tym przeprowadzenie kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz placówkach konsularnych RP. Ponadto, zwolniono dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ, Jakuba Osajdę.

