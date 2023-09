Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował poseł PO

Informację o zatrzymaniu napastnika przekazała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim.

Sprawca zatrzymany

"Szybkie działania opolskich policjantów przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Bełżycach doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy, który wczoraj miał zaatakować lubelską posłankę" – czytamy na stronie jednostki.

55-letni mieszkaniec gminy Niedrzwica Duża odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Atak na poseł PO Martę Wcisło

Marta Wcisło została zaatakowana na targu. Do ataku doszło w poniedziałek na targu w Opolu Lubelskim podczas rozdawania ulotek wyborczych.

– Zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami, zaczął mnie szarpać i grozić. Mówił, że takich jak powinno się wybić. Zgłosiłam to na policję, ale zobaczcie do czego prowadzi szczucie i agresja. No jak tak można – mówi poseł KO na opublikowanym filmie na portalu X.

"Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć!" – dodała we wpisie na Facebooku.

Zaatakowanej polityk pomogli jej współpracownicy oraz gen. Jan Rajchel, który również kandyduje do Senatu. – Po chwili go odciągnęli, ale ten mężczyzna znów ruszył w moim kierunku. Odpuścił, kiedy Jakub Stefaniak zaczął go nagrywać – powiedziała poseł w rozmowie z Onetem.

