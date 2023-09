Awantura w biurze poseł PiS. Interweniowała policja

Jak przekazał portal Tarnogórski.info, do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek w biurze poseł Prawa i Sprawiedliwości Barbary Dziuk. Około godziny 13 do budynku znajdującego się przy ulicy Piastowskiej w Tarnowskich Górach wtargnął mężczyzna. Wcześniej nakleił na potykaczu z plakatem wyborczym parlamentarzystki kartkę z napisem "W Polsce pozbawieni wolności pozbawiani są jedzenia i wody".

Później mężczyzna miał się awanturować z pracownicami biura poselskiego. Ostatecznie na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze przekazali, że pomimo próśb 54-latek nie chciał opuścić pomieszczenia i zastraszał pracowników biura. W związku z tym policja zatrzymała mężczyznę.

Atak na poseł PO

Agresywne zachowania wobec polityków zdarzają się dość często podczas trwającej kampanii wyborczej. Kilka dni temu w Galerii handlowej został zaczepiony przewodniczący klubu sejmowego PO Borys Budka.

We wtorek policja zatrzymała mężczyznę, który w poniedziałek miał zaatakować poseł Platformy Obywatelskiej Martę Wcisło. 55-latek odpowie za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Informację o zatrzymaniu napastnika przekazała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim.

"Szybkie działania opolskich policjantów przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Bełżycach doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy, który wczoraj miał zaatakować lubelską posłankę" – czytamy na stronie jednostki.

55-letni mieszkaniec gminy Niedrzwica Duża odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

