Lisicki, Ziemkiewicz, Nowak, Kratiuk i inni. Zapraszamy na wyjątkową konferencję „Wolność sumienia i ideologia LGBT”

Dwa lata temu – w roku 2021 – podczas pierwszej konferencji poświęconej ideologii LGBT prof. Ryszard Legutko zauważył, iż „ideologia LGBT sprowadza się do tego, że nie ma już płci, że ludzkość nie dzieli się na dwa rodzaje – męski i żeński, ale dzieli się na wiele genderów, które są płynne, które są pewnymi konstrukcjami społecznymi”.

– Płeć biologiczna jest rugowana z języka publicznego, z humanistyki, a także z prawa i jej miejsce zajmują owe gendery – wyjaśnił filozof, po czym zwrócił uwagę, że ideologia LGBT jest jednym z najważniejszych elementów politycznych w Parlamencie Europejskim. – Niemal każdy dokument zawiera odniesienia do ideologii LGBT. Ostatnio zostało przygotowane sprawozdanie na temat szkodliwości azbestu i proszę sobie wyobrazić, że tam również znaleziono jakiś związek między szkodliwością azbestu a LGBT. Proszę nie pytać jaki, bo nie wiem, ale jakiś z pewnością jest, bo inaczej odwołania do LGBT by nie było – powiedział.

W swoim wystąpieniu europoseł PiS zauważył również, że ideologia LGBT to „dziwny mariaż neomarksizmu i liberalizmu”. – Neomarksiści rozwinęli starą teorię walki klas o walkę ras i walkę płci czy genderów i w związku z tym zaroiło się od mnóstwa grup prześladowanych. […] Z drugiej strony liberalizm zaoferował to, co ma najcenniejszego, czyli koncepcję praw – tłumaczył.

Minęły dwa lata… Czy osoby lansujące rewolucję LGBT zauważyły, że popierana przez nich ideologia generuje kolejne absurdy i nieszczęścia? Jednym z nich jest zamykanie w więzieniach dla kobiet gwałcicieli, którzy twierdzą, że czują się kobietami… Innym jest cancelowanie ludzi takich jak autorka książek o Harrym Potterze J.K. Rowling, która stwierdziła, że „uznanie prawa do identyfikacji płciowej otworzy drzwi łazienek i przebieralni każdemu mężczyźnie, który wierzy, że czuje się kobietą”. Kolejnym moda na „zmianę płci” u coraz młodszych dzieci i przedstawianie rodziców, którzy zdecydowali się na takie coś jako niemal bohaterów.

Przykłady można mnożyć. Widać wyraźnie, że na Zachodzie ma miejsce „tęczowe przyspieszenie” i ideologia LGBT staje się dominującym nurtem życia społeczno-politycznego. Polska wciąż – czasem bardziej, czasem mniej udolnie – przeciwstawia się rewolucji LGBT. Jak zauważył na łamach tygodnika „Do Rzeczy” Sławomir Olejniczak – prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi: „Jeśli polskie społeczeństwo dalej, tak jak dotychczas, będzie stawiało opór totalitarnym ideologiom, dążącym do naruszenia naturalnego porządku rzeczy, to ideologie te będą się wypalać i zużywać. Nie oznacza to, że przestaną funkcjonować. Pozostaną jednak na marginesie polskiego życia społecznego. Nie będą w stanie przeforsować swoich pomysłów”. Jak jednak stawiać ten opór? O tym między innymi będą mówić eksperci podczas konferencji Strażnika Pamięci.

Konferencja „Wolność sumienia i ideologia LGBT”

12 października 2023 r.

AGENDA:

Godz. 10.00: Przywitanie prelegentów, gości oraz widzów przez Pawła Lisickiego – Prezesa Fundacji Strażnik Pamięci

Godz. 10.15 – 10.45: „Dlaczego państwo polskie ma obowiązek bronić obywateli przed ideologią LGBT?”



Tomasz D. Kolanek oraz Paweł Lisicki

11.00 – 11.50: I Panel Dyskusyjny:

„Rewolucyjne przyspieszenie. Kto i dlaczego chce narzucić Polsce agendę LGBT?”

Rafał A. Ziemkiewicz (tygodnik „Do Rzeczy”)

Marek Jurek (Marszałek Sejmu V Kadencji)

Dr Wojciech Golonka (Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum)

Prowadzenie: Karol Gac (tygodnik „Do Rzeczy”)

12.00 – 12.50: II Panel Dyskusyjny:

„To nic takiego? Seks-edukacja w polskich szkołach”

Barbara Nowak (małopolska kurator oświaty)

Paweł Ozdoba (Centrum Życia i Rodziny)

Dr Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie „NATAN”)

Prowadzenie: Karol Gac (tygodnik „Do Rzeczy”)

12.50 – 13.40: Przerwa

13.40 – 14.00: Nagranie: „LGBT – projekt nowego człowieka?”

ks. prof. Paweł Bortkiewicz

14.00 – 14.50: III Panel Dyskusyjny:

„Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Czy Kościół stanie po stronie rewolucji LGBT?”

Krystian Kratiuk (PCh24.pl)

Paweł Lisicki (tygodnik „Do Rzeczy”)

Paweł Chmielewski (PCh24.pl)

Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (tygodnik „Do Rzeczy”)

15.00 – 15.50: IV Panel Dyskusyjny:

„Rodzina – ostatni bastion kontrrewolucji?”

Sławomir Olejniczak (SKCh im. Księdza Piotra Skargi)

Aleksandra Gajek (Centrum Życia i Rodziny)

Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty)

Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (tygodnik „Do Rzeczy”)

16.00: Oficjalne zakończenie konferencji

