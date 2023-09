"Bitwa o remizy". Minister Anna Moskwa ogłosiła profrekwencyjny projekt

W każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

To profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której poinformowali na środowej konferencji prasowej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Ogólnopolska akcja profrekwencyjna

– Remizy ochotniczych straży pożarnych to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w ponad 3,7 tys. wozów ratowniczo-gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Zwracamy się do starostów, wójtów, burmistrzów i radnych z wszystkich opcji politycznych z prośbą o to, aby walczyć o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października. Aby zachęcić do udziału, przygotowaliśmy ogólnopolską akcję profrekwencyjną – dodała polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Bitwa o wozy"

Przypomnijmy, że przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. MSWiA ogłosiło akcję "Bitwa o wozy". W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją otrzymała wóz strażacki.

Minister Anna Moskwa wyjaśniła, że frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach wynosiła w większości regionów średnio 62 proc., natomiast w małych miejscowościach, do 20 tys. mieszkańców, frekwencja wynosiła od 54 proc. do 59 proc.

Czytaj też:

Szkoły odwołają zajęcia z powodu wyborów? Wiceminister wyjaśniaCzytaj też:

Sondaż: Czym kierują się wyborcy, wskazując kandydata na wybranej liście?