PiS stoi przed wielką szansą. "Nastroje są aż nadto dobre"

Sztabowcy PiS mają być przekonani, że partia Kaczyńskiego zmierza po trzecią kadencję – czytamy na Onecie. Nastroje w sztabie są "aż nadto dobre". W rozmowach z serwisem politycy przyznają, że nie przejmują się ostatnimi aferami z wizami czy ujawnieniem majątku premiera Morawieckiego. Żadna z tych historii nie zachwiała do tej pory sondażami.

PiS idzie po trzecią kadencję?

"Potwierdzać ten stan rzeczy mają bardzo korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości kalkulacje wyborcze, wynikające — jak mówią nam sztabowcy z Nowogrodzkiej — z wewnętrznych fokusowych badań. Mają one być znacznie lepsze dla PiS niż te oficjalnie publikowane. Co najważniejsze dla polityków PiS, badania te mają dawać coraz bardziej realną perspektywę trzeciej kadencji" – czytamy na Onecie.

Z dokładnych, fokusowych badań ma wynikać, że Trzecia Droga nie przekracza progu wyborczego (dla koalicji wynosi on 8 proc.). Jeżeli tak faktycznie by się stało, to PiS jako największa partia otrzymałaby spory "bonus" dzięki metodzie d'hondta, która stosuje się w Polsce przy przeliczaniu mandatów.

– Wówczas wystarczy nam uzyskanie 38-39 proc., by mieć samodzielną większość i 230 mandatów — mówi jeden ze sztabowców z Nowogrodzkiej.

Dlatego PiS chce spolaryzować scenę polityczną, aby wyborcy musieli wybierać między dwoma największymi partiami, na czym stracą wszystkie pomniejsze komitety – przede wszystkim Trzecia Droga.

Duże znaczenie ma tutaj odegrać katowicka konwencja PiS, która z jednej strony będzie odpowiedzią na Marsz Miliona Serc KO, z drugiej natomiast ma stanowić punkt kulminacyjny kampanii.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbywały się w niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla DoRzeczy.pl.

Na obóz władzy chce głosować 37,3 proc. respondentów. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie na poziomie 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. Dalej znalazły się Trzecia Droga (9,9 proc. poparcia) oraz Nowa Lewica (8,5 proc.). Na Bezpartyjnych Samorządowców chce głosować 3,7 proc. ankietowanych. Inne partie uzyskały łącznie 0,2 proc. poparcia.

