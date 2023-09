Irańczycy i Marokańczycy powstrzymani na granicy. Gruzini mieli ich podwieźć do Niemiec

Straż Graniczna codziennie publikuje informacje o liczbie cudzoziemców z Afryki i Azji, którzy usiłują nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Białorusią. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni, nierzadko agresywni.

Irańczycy i Marokańczycy na granicy

W piątek przez granicę usiłowało przedostać 51 osób, m.in. z Maroka i Iranu. Na widok patrolu Straży Granicznej 15 z nich zawróciło na Białoruś.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Michałowa zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy jechali odebrać migrantów. Planowali następnie dostarczyć cudzoziemców pod granicę z Niemcami.

Dzień wcześniej granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 26 imigrantów. Grupa 10 osób próbowała pokonać barierę za pomocą drabiny, na widok funkcjonariuszy zrezygnowali i wycofali się do lasu na terenie Białorusi. W okolicach Płaskiej patrol zatrzymał 11 Syryjczyków, którym udało się przejść na stronę Polską.

Cudzoziemcy z najrozmaitszych państw Afryki i Azji

Od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję przerzutu do Polski nielegalnych migrantów, Polska jest zmuszona angażować znaczące siły porządkowe i środki finansowe, by zabezpieczyć granicę przed ludźmi sprowadzanymi z najrozmaitszych państw Afryki i Azji. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni z państw nie objętych działaniami wojennymi.

Wbrew narracji jaką przez długi czas utrzymywały środowiska lewicowe okazało się bowiem, że nie mamy do czynienia z uciekinierami z Afganistanu, opuszczającymi to państwo z powodu ponownego ustanowienia tam reżimu Talibów po wycofaniu się Amerykanów, choć imigranci z Afganistanu również zdarzają się wśród sprowadzanych na Białoruś osób.

Pytanie o imigrantów w referendum

Przypomnijmy, że wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października obędzie się referendum, w którym PiS stawia cztery pytania. Jedno z nich dotyczy właśnie imigrantów z Afryki i Azji.

"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" – na tak postawione pytanie będą mogli odpowiedzieć głosujący.

Inne pytanie dotyczy granicy polsko-białoruskiej w kontekście ataków hybrydowych. "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

