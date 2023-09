Konwencja PiS w Katowicach. Znamy szczegóły

Niedzielna konwencja PiS w katowickim Spodku odbędzie się pod hasłem "Bezpieczna Polska". – To wynika z całej linii kampanii PiS, która toczy się pod hasłem "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Konwencja ma charakter mobilizacyjny dla struktur partii na ostatniej prostej kampanii, ma dać energię do intensywnej kampanii bezpośredniej. PiS zdaje sobie sprawę, że dotarcie z bezpośrednim przekazem do wyborców jest kluczowe dla wyniku tych wyborów – powiedział jeden z informatorów portalu wPolityce.pl.

W wydarzeniu będą uczestniczyć m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz lider partii rządzącej, wicepremier Jarosław Kaczyński. Start konwencji zaplanowano na godz. 12:00.

Prawo i Sprawiedliwość chce podkreślić wagę pytań referendalnych oraz zwrócić uwagę na prowadzenie odpowiedniej polityki w relacjach z Unią Europejską.

Wewnętrzne sondaże PiS

Wewnętrzne sondaże zamawiane przez sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dowodzą, że formacja Jarosława Kaczyńskiego zmierza po trzecią kadencję i ma spore szanse na samodzielną większość po wyborach.

"Potwierdzać ten stan rzeczy mają bardzo korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości kalkulacje wyborcze, wynikające – jak mówią nam sztabowcy z Nowogrodzkiej – z wewnętrznych fokusowych badań. Mają one być znacznie lepsze dla PiS niż te oficjalnie publikowane. Co najważniejsze dla polityków PiS, badania te mają dawać coraz bardziej realną perspektywę trzeciej kadencji" – mogliśmy przeczytać na portalu Onet.pl.

Z dokładnych, fokusowych badań ma także wynikać, że Trzecia Droga nie przekracza progu wyborczego (dla koalicji wynosi on 8 proc.). Jeżeli tak faktycznie by się stało, to PiS jako największa partia otrzymałaby spory "bonus", dzięki metodzie d'Hondta, którą stosuje się w Polsce przy przeliczaniu mandatów. Wybory parlamentarne, wraz z referendum, odbędą się w niedzielę, 15 października.

