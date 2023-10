Strzelać do imigrantów? Sośnierz wywołał burzę

Niemcy wprowadziły w tym tygodniu rozszerzone kontrole graniczne z Polską i Czechami – poinformowała minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser.

Według danych cytowanych przez Politico, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. w Niemczech o azyl wystąpiło około 204 tys. osób, czyli o 77 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Kanclerz Olaf Scholz w ostatnich dniach mocno krytykuj polskie władze.

– To, że polski rząd, który dochodził do władzy pod hasłami powstrzymania tej nielegalnej imigracji, dopuścił do tego, że jest chłostany na arenie unijnej właśnie w tej sprawie, jest jakąś ogromną kompromitacją – ocenia Sośnierz.

Strzelać do imigrantów?

W Radiu Zet Sośnierz był pytany, co powinien zrobić polski rząd w obecnej sytuacji. – Nie powinien dopuścić do tej nieszczelności systemu wizowe. Nie powinien dopuścić do tego, że prowadził tak luźną politykę wizową, że dało do pretekst do dość instrumentalnego traktowania zwłaszcza w porównaniu z absurdalna polityką wyławiania nielegalnych imigrantów z Morza Śródziemnego – odparł Dobromir Sośnierz.

twitter

Polityk podkreślił, że Straż Graniczna, gdy szturmowana jest granica, powinna oddawać ostrzegawcze strzały w powietrze, a w razie konieczności – w migrantów.

– Straż Graniczna jest po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby intruz przedarł się przez granicę. W tym celu wybiera odpowiednie środki, którymi zatrzymuje intruza. Najpierw go ostrzega, potem strzela w powietrze, a potem strzela w intruza, jeśli trzeba. Na tym polega poważna ochrona granic – mówił.

Poseł Konfederacji podkreślał, że strzelanie do migrantów to ostateczność.

Burza po słowach Sośnierza

Wypowiedź Sośnierza wywołała ostrą reakcję pozostałych polityków. Joann Mucha z Trzeciej Drogi stwierdziła, że to, co powiedział Sośnierz "stawia go poza kręgiem naszej cywilizacji".

– Jedna z kolejnych czerwonych linii została przekroczona. Naprawdę – komentowała. Polityk podkreślała, że bezpieczeństwo "nie wyklucza człowieczeństwa". – Strzelanie do ludzi jest absolutnie niedopuszczalne. Nasza cywilizacja jest zbudowana na humanizmie. Pan przekroczył linię, która jest poza naszą cywilizacją. Pan wykluczył się z debaty normalnej demokracji. Tych ludzi odsyła się do miejsc, z których przybyli, chyba, że grozi im śmierć, to wtedy stosuje się procedury uchodźcze. To, co powiedział pan poseł Sośnierz, stawia go poza kręgiem naszej cywilizacji – mówiła kandydatka Trzeciej Drogi

Czytaj też:

Szydło w mocnych słowach do Scholza: Atakowanie Polski nie pomoże ukryć prawdyCzytaj też:

"Bzdura. Nie ma takich danych". Straż Graniczna odpowiada na artykuł "Wyborczej"