Rząd zdecydował. Wracają kontrole na granicy ze Słowacją

– W ciągu ostatnich dwóch tygodni na granicy ze Słowacją przeprowadzaliśmy intensywne kontrole. Tylko w ciągu dwóch tygodni ujawniliśmy i zatrzymaliśmy 551 nielegalnych imigrantów. Ta sytuacja powoduje, że podjęliśmy ważne, bardzo konkretne i zdecydowane decyzje dotyczące sytuacji na naszej granicy ze Słowacją. Chcę państwa poinformować, że rząd podjął decyzje o wznowieniu tymczasowej kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Chcemy to przeprowadzić dzisiaj, kontrola zostanie wprowadzona dziś o północy – stwierdził Mariusz Kamiński na konferencji prasowej.

Kamiński podkreślił, że o tej decyzji poinformowane zostało o tym MSW Słowacji, Niemiec, Austrii i Czech, a także Komisja Europejska zgodnie z kodeksem Schengen.

Kamiński: Potrzeba twardej obrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej

Szef MSWiA przekazał, że kontrole zostaną przywrócone na okres 10 dni, ale jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z przepisami obowiązującymi, ta kontrola będzie przedłużana. – Zwłaszcza, że mamy sytuację na Słowacji dosyć nietypową, właśnie odbyły się wybory parlamentarne. Nie wiemy jak długo będzie trwał proces wyłaniania nowego rządu – dodał.

Minister w dalszej części wypowiedzi stwierdził, że jedyną właściwą odpowiedzią na falę nielegalnej imigracji, która zalewa Europę jest twarda obrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej i zmiana systemu azylowego, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej.

– W przeciwnym razie kolejne fale imigrantów będą docierały do Europy. Ta odpowiedź powinna być twarda, tak jaką my, władze polskie zastosowały na granicy z Białorusią kiedy usiłowano stworzyć nielegalny szlak imigracji do Europy. My ten szlak białoruski skutecznie zablokowaliśmy i oczekujemy, że podobne działania zostaną podjęte w skali Unii Europejskiej na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej – stwierdził Mariusz Kamiński na konferencji prasowej.

