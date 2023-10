Warszawa otrzymała system obrony przeciwrakietowej. "Po raz pierwszy w historii"

Błaszczak spotkał się w czwartek z żołnierzami 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, rozpoczynającymi pełnienie dyżuru na elementach systemu Patriot.

Zgodnie z komunikatem MON, niespełna rok po rozpoczęciu dostaw i integracji systemu Patriot wyposażanego obecnie w system zarządzania walką IBCS i realizowanych ćwiczeniach: w lutym na warszawskim Bemowie, w kwietniu w Radomiu, w sierpniu w Łasku oraz intensywnym szkoleniu obsług, 37. DROP (Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - red.) zostanie wkrótce włączony w System Obrony Powietrznej RP.

Błaszczak w Warszawie: Uczestniczymy w wydarzeniu historycznym

– Po raz pierwszy w historii Warszawa otrzymuje obronę przeciwrakietową. Przywróciłem obronę przeciwlotniczą po długoletniej przerwie, ale obrona przeciwrakietowa jest po raz pierwszy w historii, z wykorzystaniem bardzo nowoczesnego sprzętu. Sądzę, że najnowocześniejszego sprzętu na świecie, a więc systemu Patriot. Od jutra już rozpoczną się dyżury – powiedział Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami na lotnisku Warszawa-Babice.

Minister podkreślił, że włączenie systemu Patriot w obronę powietrzną Polski nastąpiło w wyjątkowo krótkim czasie. Nawiązał również do propozycji stworzenia europejskiego systemu obrony powietrznej. Według niego chodzi o niemiecki system, zaprojektowany tak, by zyski z jego powstania czerpał przemysł niemiecki.

– Nie przystąpiliśmy do niego, bo ten system nie istnieje. A nasz istnieje. Zbudowaliśmy go, budujemy wciąż, to jest cały proces, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią – podkreślił Błaszczak.

Zwrócił również uwagę, że "zdolności jeśli chodzi o ten sprzęt są kosmiczne". – Jeżeli porównujemy z tym systemem, który był wcześniej na wyposażeniu Wojska Polskiego, a więc tym systemem jeszcze postsowieckim, to jest naprawdę wielki przełom jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – powiedział szef MON.

Czytaj też:

Błaszczak: Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tys. żołnierzy, ale pod jednym warunkiem