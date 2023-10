Ewakuacja. Samoloty wojskowe wyruszyły do Izraela po Polaków

"Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków. Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji Neon biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych" – przekazał minister obrony narodowej. "Dwa samoloty wojskowe C-130 Hercules wystartowały z Polski i są już w drodze do Izraela – poinformowało PAP Centrum Operacyjne MON" – poinformowało PAP Centrum Operacyjne MON.

Już wcześniej Mariusz Błaszczak zapowiadał, że "jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskim turystom, którzy obecnie przebywają w Izraelu". Około 200 polskich turystów oczekuje na powrót z Izraela do kraju. Wśród nich są dzieci, wycieczka szkolna z Chełma.

Szef MON przekazał, że "Herculesy mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem". – Piloci mają odpowiednie doświadczenie, żeby lądować w sytuacjach trudnych. (…) Jest przygotowany także zespół medyczny z wojsk specjalnych. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskim turystom, którzy aktualnie przebywają w Izraelu. (...) Dwa samoloty są już gotowe. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy liczbę samolotów zwiększać, albo utworzymy most ewakuacyjny i zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA – wskazał podczas popołudniowej konferencji prasowej.

Komunikat MSZ

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.

"Ambasada RP w Tel Awiwie, Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah i Centrala MSZ pozostają w stałym kontakcie z partnerami międzynarodowymi i monitorują sytuację na miejscu. W działania zaangażowane są także polskie placówki w Libanie, Jordanii i Egipcie. Ze względu na prawie całkowite zamknięcie lotniska oraz ograniczenia na przejściach granicznych, ewakuacja nie jest na chwilę obecną możliwa. Prosimy o obserwowanie mediów społecznościowych placówek i MSZ, na których na bieżąco będą pojawiać się informacje ważne z punktu widzenia przebywających w Izraelu obywateli RP" – wskazano.

