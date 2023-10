Afera korupcyjna w Radomiu? Bąkiewicz: Doprowadzę do rozbicia kryptomafijnego układu

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy firmy PuertaPol należącej do Patrycji Biesiadeckiej (obecnie miejskiej radnej PO w Radomiu), która w 2020 roku wygrała przetarg na świadczenie usług dla Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodziło o sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni na Osiedlu Gołębiów 1 oraz Osiedlu XV-lecia. Portal Niezależna przekonuje, że przetarg mógł być ustawiony. Serwis twierdzi, że dotarł do nagrań dokumentujących oszustwo.

"Biesiadecka miała zapłacić nie tylko byłemu prezesowi RSM, ale także dwóm pośrednikom. Jednym z nich był - jak twierdzi na nagraniu były prezes Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - partyjny kolega radnej Platformy poseł Konrad Frysztak, który w nadchodzących wyborach startuje z drugiego miejsca radomskiej listy Koalicji Obywatelskiej, drugim - P., komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu. Obaj mężczyźni mieli dostać 100 tys. zł" – czytamy w serwisie.

W konsekwencji powracających skarg umowa z RSM została rozwiązana. Rada Nadzorcza spółdzielni w przyjętej uchwale twierdziła, że firma ta nie spełniała opisanych w umowie warunków, nie wykonywała części zleconych prac, a wiele prac wykonywała niechlujnie. Niezależna opublikowała fragment nagrań, które mają pogrążać radną PO, która narzeka na brak obiecanych zysków. Były prezes spółdzielni zapewnia, że jak otrzyma nowe stanowiska to zawrze kolejną umowę z radną, dzięki czemu ta odzyska pieniężne zainwestowane w przetarg.

Afera w Radomiu. Bąkiewicz reaguje

Doniesienia portalu zelektryzowały media i polityków. Robert Bąkiewicz, kandydat Suwerennej Polski do Sejmu w Radomiu zwołał dziś rano konferencję prasową w sprawie doniesień portalu niezalezna.pl. "Dość korupcji w Radomiu! Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się z nagrań opublikowanych przez Niezależną, że Konrad Frysztak przyjął 50.000 zł łapówki za ustawienie przetargu. Z nagrań wynika, że jest to cały system korupcyjny, który trawi miasto. Jako poseł doprowadzę do rozbicia kryptomafijnego układu radomskiego, w którym udział biorą politycy PO i PSL" – napisał na X (dawniej Twitter).

Bąkiewicz zapowiedział też złożenia zawiadomienia do prokuratury ws. afery w Radomiu. – Jutro składamy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, będzie dotyczyło na pewno pana Frysztaka i komornika sądowego, także prezesa RSM i może wielu innych osób, w tej chwili zespół prawny pracuje nad tymi materiałami – powiedział Bąkiewicz na konferencji w Radomiu. – Jesteście i byliście oszukiwani przez wiele lat, byliście wykorzystywani przez wiele lat, ludzie z PO, w układzie z ludźmi z PSL, z ważnymi urzędnikami miasta, być może również nawet sądów, bo pojawiają się w tych materiałach informacje, ze pewne decyzje sądu były wcześniej ustawiane. Ktoś musi was z tego układu uwolnić, ktoś musi dać temu miastu wolność, prawdziwą praworządność – dodał.

