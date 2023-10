Ewakuacja Polaków z Izraela. Pierwsze samoloty wróciły do kraju

Minister obrony narodowej poinformował o powrocie do kraju dwóch maszyn, na pokładzie których znajdowali się Polacy ewakuowani z Izraela, gdzie trwają walki między palestyńskim Hamasem a izraelską armią. Kolejny samolot - wojskowy Boeing - odleciał w poniedziałek po kolejne osoby potrzebujące pomocy, które utknęła na lotnisku w Tel Awiwie.

"Kolejne osoby - ponad 120 - ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Na lotnisku w Warszawie wylądowały dwa wojskowe samoloty Hercules. Do Izraela wylatuje wojskowy Boeing, by zabrać kolejnych ewakuowanych. Jeszcze raz dziękuję wojskowym pilotom oraz wszystkim, którzy są zaangażowani w operację bezpiecznego powrotu wszystkich rodaków do kraju" – napisał szef MON w serwisie X.

Kilka godzin później na profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w serwisie X pojawił się wpis mówiący o tym, że już trzy maszyny z ewakuowanymi Polakami na pokładach dotarły bezpiecznie do kraju. Wojsko zapewnia, że samolot jest już gotowy do kolejnych lotów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Walki w Izraelu

W wydanym komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. "Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.

W tej chwili wiadomo o co najmniej 700 zabitych Izraelczykach i obywatelach krajów trzecich, ponad stu porwanych zakładnikach i ponad 2 tysiącach rannych.

Obecnie siły lądowe armii izraelskiej w dalszym ciągu oczyszczają obszary przygraniczne ze Strefą Gazy, podczas gdy siły powietrzne uderzają w samą Gazę. W ciągu jednej nocy zaatakowano ponad 500 obiektów Hamasu.

