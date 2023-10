Polskie samoloty wojskowe lecą też do Grecji. Błaszczak wyjaśnia

"Wojsko Polskie uruchomi most ewakuacyjny dla polskich turystów z Izraela. Naszych rodaków będziemy transportowali na pokładach wojskowych samolotów na Kretę, skąd będą bezpiecznie wracali do kraju" – napisał Błaszczak na portalu X (dawniej Twitter) w poniedziałek.

Na konferencji prasowej w Wojnarowej (woj. małopolskie) szef MON podał więcej szczegółów na temat utworzenia przez polskie wojsko mostu ewakuacyjnego dla polskich turystów, uciekających przed wojną w Izraelu.

– Na Krecie, w porcie w Chanii, jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Awiwu, a potem w drugą stronę z Tel Awiwu do Krety i następnie do Polski – wyjaśnił minister.

Według informacji przekazanych przez MON, w Warszawie wylądowały już trzy samoloty z Polakami. Czwarty jest w drodze do Izraela.

MSZ odradza Polakom podróże do Izraela

W związku z atakiem Hamasu na Izrael polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

MSZ zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. "Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – podkreślono w komunikacie.

Atak Hamasu na Izrael

W sobotę rano Hamas rozpoczął operację zbrojną przeciwko Izraelowi za pomocą ataków rakietowych oraz przy użyciu bojówek, które zaatakowały ludność cywilną w regionach przygranicznych. Palestyńskie grupy zbrojne wtargnęły do ponad 20 miejscowości i zamordowały setki izraelskich cywilów i funkcjonariuszy, tysiące raniły, a nieznaną liczbę uprowadziły do Strefy Gazy jako zakładników.

W odpowiedzi na atak Izrael rozpoczął kampanię nalotów na cele związane z Hamasem oraz ogłosił częściową mobilizację rezerwistów. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że kraj znajduje się w stanie wojny.

