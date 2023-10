"To bardzo bolesne". Poruszające słowa w spocie PiS

"Te wybory są o tym, czy Polska granica będzie chroniona. Czy Polska będzie bezpieczna. 15 października zagłosuj na Bezpieczną Przyszłość Polaków" – apeluje PiS w mediach społecznościowych, prezentując nowy spot.

– Nazywam się Diana, jestem mamą 3-letniego Nikodema. Jestem także żoną Grzegorza. Grzegorz jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. Trzy lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Putina na polskie granice. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego, że znajdą się w Polsce ludzie, którzy zaczną demontować naszą granicę od środka – mówi występująca w spocie kobieta. W tle ukazano wypowiedzi Donalda Tuska, Janiny Ochojskiej oraz Władysława Frasyniuka, nie tylko atakujących SG, ale też podważających sens działań służb na granicy z Białorusią.

–Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? To bardzo bolesne, że celujecie w nas swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie. Dzieci funkcjonariuszy na Podlasiu muszą mówić w szkołach, że ich rodzice nie zabijają ciężarnych kobiet, że nikogo nie zakopują w lesie. To jest nie tylko kłamstwo. To jest okrucieństwo – podkreśla żona strażnika. – 15 października zdecydujecie, czy będzie broniona granica naszego kraju, czy Polska będzie bezpieczna – tymi słowami kończy nagranie.

twitter

Premier: Głos na te partie, to tak naprawdę głos na Tuska

We wtorek premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu w "Gościu Wiadomości" TVP Info. Pytania dotyczyły m.in. wczorajszej debaty TVP, w której reprezentował swoje ugrupowanie, walk Hamasu z Izraelem, a także niedzielnego głosowania.

Szef rządu powtórzył wypowiedzianą podczas debaty diagnozę, że głosowanie na Trzecią Drogę lub na Lewicę jest w istocie głosowaniem na rząd Donalda Tuska.

– Ja tak naprawdę mówię bardzo jednoznacznie, że niezależnie na kogo zagłosujesz, czy na Lewicę czy na Hołownię, to tak naprawdę jest głos oddany na Tuska. To powrót do tego, co było w przeszłości, do pracy za głodowe pensje, do bardzo wysokiego bezrobocia – ocenił premier Morawiecki.

Czytaj też:

Nieuczciwa kampania wyborcza? Polacy zabrali głosCzytaj też:

"Wybory na styk". Tusk ma plan na ostatnie dni kampanii