PO: Ujawniamy tajny raport Straży Granicznej

Platforma Obywatelska opublikowała spot, w którym ujawnia "tajny raport Polskiej Straży Granicznej". Z filmu możemy się dowiedzieć, że tylko w tym roku nielegalnie wdarło się do Polski ponad 30 tysięcy migrantów ze Wschodu.

– Płot na granicy z Białorusią jest kompletnie nieszczelny. Można go przeciąć zwykłym, ręcznym brzeszczotem, bo pręty są puste w środku. Dziur w płocie jest już co najmniej 1000. Rzeka migrantów wdziera się do Polski i zalewa Europę. Dlatego wróciły kontrole na granicy z Niemcami i Słowacją. Postawimy szczelną zaporę na granicy z Białorusią. Stop mafii przemytników PiS – mówi lektor w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych.

twitter

"Referendum to kłamstwo PiS! Wewnętrzny raport Straży Granicznej potwierdza - PiS stracił kontrolę nad granicą!" – przekonuje PO w komentarzu w internecie.

Pakt migracyjny

Porozumienie w zakresie unijnej polityki migracyjnej zostało przypieczętowane podczas spotkania ambasadorów w Brukseli przy sprzeciwie jedynie Polski i Węgier. Austria, Czechy i Słowacja wstrzymały się od głosu.

Zasadniczym elementem paktu migracyjnego jest system "obowiązkowej solidarności", który oferuje krajom członkowskim trzy różne możliwości zarządzania przepływami migracyjnymi: przyjęcie pewnej liczby osób, które pomyślnie ubiegały się o azyl, zapłacenie 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta lub finansowanie wsparcia operacyjnego, takiego jak infrastruktura czy personel.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała porozumienie za "prawdziwie zmieniające zasady gry", natomiast Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych, stwierdziła, że zostało ono osiągnięte "dzięki pragmatyzmowi, zaangażowaniu i jedności".

Polski rząd jednoznacznie sprzeciwia się zaproponowanym przez Brukselę rozwiązaniom, zwłaszcza przymusowej relokacji migrantów. Warszawa wskazuje, że w sytuacji przyjęcia ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy, dodatkowa liczba migrantów stanowiłaby poważne obciążenie dla państwa. Polskie stanowisko zaprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej w czwartek.

Czytaj też:

Scheuring-Wielgus: Na granicy polsko-białoruskiej umierają dzieci