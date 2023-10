Nowe informacje ws. Pandora Gate. Śledczy zabezpieczyli komputery

Wiceszef MS Piotr Cieplucha przekazał w rozmowie z PAP, że do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wzywani są kolejni świadkowie, którzy przekazują informacje "o skali przerażającego procederu seksualnego wykorzystywania nieletnich w środowisku YouTuberów".

Wiceminister zapewnia, że pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców "jest jedynie kwestią czasu".

– Zespół prokuratorów przesłuchał już kilkunastu świadków, w tym autora demaskatorskiego filmu Sylwestra Wardęgę, których zeznania obnażyły skandaliczne zachowanie niektórych YouTuberów. Dobrze, że w środowisku twórców internetowych - nie tak jak wśród wielu artystów milczących w podobnej sprawie - znalazły się osoby, które zdecydowały się ujawnić ten proceder – stwierdził Cieplucha.

Polityk przekazał, że służby przeszukały mieszkania w Warszawie i Szczecinie i zabezpieczyły kilkadziesiąt urządzeń z danymi elektronicznymi: laptopy, telefony, twarde dyski i nośniki zewnętrzne.

Pandora Gate. Afera pedofilska na You Tube

W ostatnich dniach wybuchła PandoraGate, czyli afera pedofilska w świecie polskich youtuberów i influencerów. Internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował film stanowiący wynik prywatnego śledztwa w tej sprawie. Przywołując screeny rozmów, wywiady i nagrania wideo, Wardęga przekonuje w swoim filmie, że część środowiska internetowego wiedziała o działaniach Stuu – internetowego twórcy, który miał spotykać się z nieletnią dziewczyną. Pisał do niej ponadto nieodpowiednie wiadomości. Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, gdyż są w nią zaangażowani inni popularni twórcy.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że to, co ujawnił Wardęga, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w sprawę było zamieszanych zdecydowanie więcej przedstawicieli polskiego YouTube'a.

W niedzielę współpracujący z Wardęgą youtuber Mikołaj Tylko, działający pod pseudonim Konopskyy, opublikował nowy film w sprawie. W trwającym ponad godzinę nagraniu Konopskyy opublikował nowe fakty dotyczące Stuu, oraz innych influencerów: Boxdela, Dubiela, DJ Pallaside, Verteza, Vojtaza czy Dissowskyy'ego.

