Followersi z Pakistanu i #KryzysPaliwowy. Rosyjskie trolle atakują polską sieć?

Ich wspólnym mianownikiem jest hashtag #KryzysPaliwowy, którym internauci oznaczają komentarze dotyczące braku paliwa na stacjach Orlenu. A wszystko to zbiega się w czasie z przejęciem rosyjskich udziałów w EuroPol Gazie przez koncern kierowany przez Daniela Obajtka. Czy polskie media społecznościowe padają ofiarą ataku przypuszczonego z rosyjskiej farmy trolli? Czy mamy do czynienia z próbą zewnętrznej ingerencji w debatę publiczną w przededniu wyborów parlamentarnych?

We wtorek popołudniu na stronie internetowej UOKiK pojawił się komunikat mówiący, że Orlen chce "wyłącznej kontroli nad System Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz S.A.". Dziś jednym z udziałowców spółki jest Gazprom, który ma w niej 48 proc. akcji. Operacja prowadzona przez Orlen oznacza to, że koncern kierowany przez Daniela Obajtka przejmie spółkę zarządzającą polskim odcinkiem gazociągu Jamalskiego. W jej wyniku polski gigant paliwowy stanie się większościowym udziałowcem EuRoPol Gazu z pakietem 92 proc. akcji.

Indie, Pakistan, rosyjskie kalki składniowe

Komunikat UOKiK w tej sprawie zbiegł się w czasie z wysypem dziwnie wyglądających wpisów poświęconych Orlenowi na platformie X (dawniej Twitter). Większość komentarzy oznaczano hashtagiem #KryzysPaliwowy wypromowanym przez polityków opozycji i odnoszącym się do braków paliwa na stacjach koncernu. Dziennikarze portalu DoRzeczy.pl namierzyli w sumie blisko sto podejrzanych profili, które w ciągu kilku ostatnich dni zaczęły podawać treści dotyczące problemów z dostępnością benzyny i oleju napędowego. Skąd wiadomo, że to fejkowe konta? Prawie wszystkie zostały świeżo założone, większość jest pozbawiona zdjęć profilowych, a część ma przypadkowe kombinacje cyfr w nickach. Oto kilkanaście przykładów:

Znaczna część kont namierzonych przez dziennikarzy dorzeczy.pl nie jest obserwowana przez polskich użytkowników, za to ma followersów z Azji: Pakistanu, Indii, Bangladeszu.

Co ciekawe, w części wpisów dokonywanych z tych kont pojawią się rusycyzmy takie jak „benzobak”, czy rosyjskie kalki składniowe. Gdzieniegdzie wzmianki dotyczące braków paliwa przeplatają się też z wątkami antyukraińskimi:

Cytaty z rosyjskich portali branżowych

W namierzonych przez nas wpisach, regularnie przewijają się też powołania na przewidywania ekspertów z Trigon Dom Maklerski i agencji Oil and Capital. Ich zdaniem Orlen nie będzie w stanie utrzymać niskich cen paliwa po wyborach parlamentarnych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że – poza tymi komentarzami – w żadnym innym miejscu w polskiej przestrzeni publicznej nie sposób natknąć się na wzmianki o przewidywaniach akurat tych analityków. Bez trudu można je za to znaleźć… w zagranicznych, w tym także rosyjskich, portalach informacyjnych. Prognozy analityków z Trigon Dom Maklerski pochodzą z agencji informacyjnej Bloomberg, na którą powołuje się chociażby rosyjski portal RNS. Z kolei Oil and Capital to nic innego jak nazwa rosyjskiego serwisu branżowego.

Czy polskie media społecznościowe padają ofiarą ataku przypuszczonego z rosyjskiej farmy trolli? Wnioski nasuwają się same.