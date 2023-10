PKW podała frekwencję wyborczą na godzinę 12:00

Jak poinformował Marciniak podczas konferencji prasowej, okręgi wyborcze z najwyższą frekwencją wyborczą do godziny 12:00 to: okręg wyborczy nr 14 (Nowy Sącz) - 25,68 proc., okręg wyborczy nr 19 (Warszawa) - 25,34 proc. i okręg wyborczy nr 24 (Białystok) - 25,23 proc.

Najniższą frekwencję odnotowano w Opolu (19,75 proc.), Kaliszu (20,05 proc.) oraz Gdańsku (20,23 proc.).

Przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że w stosunku do liczby uprawnionych "już chyba tradycyjnie" najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej - 52,98 proc.

Gminą z najmniejszą frekwencją wyborczą na godzinę 12:00 jest Pawłów (woj. świętokrzyskie) - 12,20 proc.

Frekwencja w miastach na godzinę 12:00 wyniosła 23,25 proc., natomiast na wsi – 21,61 proc.

Pierwsze dane PKW o frekwencji

Jak przekazał Marciniak, do godziny 12:00 w wyborach parlamentarnych w stałych obwodach głosowania wydano 6 407 615 kart. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach w stałych obwodach głosowania wynosi 28 368 789.

Szef PKW przypomniał, że "w związku z docierającymi do Państwowej Komisji Wyborczej bardzo licznymi skargami, że obwodowe komisje wyborcze pytają wyborców, które karty do głosowania wydać, PKW poleca, aby niezwłocznie przekazać, że takie działanie jest niedopuszczalne".

– Niewłaściwe jest zadawanie pytań, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu. Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu, to chce głosować. Dopiero jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którejkolwiek z kart, to wówczas komisja w uwagach zaznaczy taką informację – mówił wcześniej Marciniak.

Dziś wybory i referendum. Głosowanie potrwa do 21:00

W niedzielę Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Odpowiedzą również na cztery pytania referendalne, które dotyczą majątku narodowego, wieku emerytalnego, zapory na granicy z Białorusią oraz relokacji migrantów.

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00 i będą czynne do 21:00. Na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Na karcie referendalnej należy postawić znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie" na każde z czterech pytań.

