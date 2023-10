Na wybory lepiej zabrać tradycyjny dowód. Problemy z aplikacją mObywatel

W tych wyborach po raz pierwszy przed komisją wyborczą możemy potwierdzić swoją tożsamość cyfrowo, za pomocą aplikacji mObywatel. Jednak w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o problemach z dostępem do aplikacji.

Centralny Ośrodek Informatyki poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że przy dużym obciążeniu aplikacji mObywatel, istnieje możliwość okazania dokumentu offline. Dodano, że aby otworzyć mDowód w wersji offline, należy - zamiast ponownej próby logowania - wybrać opcję "Przejdź do aplikacji".

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, do lokalu wyborczego warto zabrać ze sobą fizyczny dowód tożsamości ze zdjęciem.

– Po stwierdzeniu tożsamości wyborcy i odnalezieniu go w spisie, komisja jest zobowiązana wydać bez pytania trzy karty do głosowania - do Sejmu, Senatu i w referendum – powiedziała na konferencji prasowej Magdalena Pietrzak, przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów. Ich nazwiska będą na szarym tle. Każda lista ma podany w tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego. Może też mieć znak graficzny komitetu.

Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować. Postaw znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeśli postawisz znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny.

Nazwiska na karcie do głosowania w wyborach do Senatu będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata na senatora będzie nazwa lub skrót nazwy jego komitetu wyborczego. Obok może być znak graficzny komitetu.

Postaw znak "X" wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata. Jeśli postawisz znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny.

Referendum. Polacy odpowiedzą na cztery pytania

Na karcie do głosowania w referendum znajdą się cztery pytania na białym tle. Odpowiedź na poszczególne pytania, stawiając znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie". Jeżeli przy odpowiedzi na pytanie postawisz znak "X" w obu kratkach albo nie postawisz go wcale, twoja odpowiedź będzie nieważna.

Pamiętaj, że znak "X" to conajmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Każda z trzech kart do głosowania powinna być ostemplowana pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej. Dodatkowo karta do Sejmu i karta do Senatu powinna mieć wydrukowany odcisk Okręgowej Komisji Wyborczej, a karta do referendum – odcisk Państwowej Komisji Wyborczej.

Cisza wyborcza i referendalna. Czego nie wolno robić?

Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. Cisza wyborcza i referendalna zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej i kampanii referendalnej.

