Politycy głosują. Prezydent i liderzy ugrupowań w lokalach wyborczych

Od rana przedstawiciele poszczególnych formacji poliycznych dzielą się swoimi zdjęciami z lokali wyborczych i zachęcają do udziału w głosowaniu. Politykom towarzyszyli także fotoreporterzy. Głos oddali już m.in. premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, a także liderzy Konfederacji, Lewicy i Trzeciej Drogi.

Politycy głosują

W Krakowie swój głos oddał prezydenta Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

"Bardzo proszę iść gremialnie do głosowania. Jak do tej pory, informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne" – zaapelowała głowa państwa.

twitter

"My już zagłosowaliśmy! PS. Pamiętajcie, że wszelkie komentarze czy dodatkowe pytania o kartę referendalną - ze strony kogokolwiek, również członków komisji wyborczych - są sugestią i łamaniem ciszy wyborczej. Należy to zgłaszać" – napisał Morawiecki na portalu X (dawniej Twitter) w niedzielę.

twitter

Na warszawskim Ursynowie swój głos oddał Donald Tusk. „I znowu był Was milion (prawie)” – skomentował na X, zamieszczając zdjęcie.

twitter

Fotką ze swojego lokalu wyborczego podzielił się także minister kultury Piotr Gliński. Zdjęcie z lokalu wyborczego pokazała także Barbara Nowacka z wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej Inicjatywy Polskiej.

twittertwitter

Głos oddali już m.in Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, a także wielu innych polityków Konfederacji.

twittertwitter

W Rzeszowie w lokalu wyborczym stawił się z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zdjęcie z lokalu wyborczego opublikował również Marcin Warchoł z Suwerennej Polski, który podobnie jak Borys Budka, przyszedł razem z rodziną.

twittertwitter



twitter

Zdjęcie z głosowania opublikowali także poseł Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń, współprzewodniczący Lewicy. Podobnie uczynił jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

twittertwitter

Trwają wybory parlamentarne

W niedzielę Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Odpowiedzą również na cztery pytania referendalne, które dotyczą majątku narodowego, wieku emerytalnego, zapory na granicy z Białorusią oraz relokacji migrantów.

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00 i będą czynne do 21:00. Na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Na karcie referendalnej należy postawić znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie" na każde z czterech pytań.

O godz. 12:00 PKW przedstawiła pierwsze dane na temat frekwencji.

Czytaj też:

PKW podała frekwencję wyborczą na godzinę 12:00Czytaj też:

Rozpoczęły się wybory i referendum. Jak oddać ważny głos?