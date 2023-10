Bardzo wysoka frekwencja. PKW podała dane na godzinę 17:00

O godzinie 18:30 PKW przekazała najnowsze dane o frekwencji w wyborach. Na godz. 17:00 frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 57,54 procent. W skali kraju wyborcy pobrali 16 425 830 kart do głosowania. Frekwencja jest wyższa niż cztery lata temu blisko ok. 12 procent. W 2019 roku o tej porze wyniosła 45,94 proc.

Do godz. 12:00 frekwencja wyniosła 22,59 proc.

Dane o frekwecji

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał podczas konferencji prasowej, że najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim. Sięgnęła ona 60,77 proc. Drugie miejsce zajęło pod tym względem województwo małopolskie - 58,90 proc.

Jeśli chodzi zaś o najniższą frekwencję, to prym wiedzie opolskie - 52,26 proc. Drugie miejsce od końca zajęły Warmia i Mazury- 54,86 proc., a trzecie woj. podkarpackie - 55,23 proc.

W relacji do liczby uprawnionych do głosowania najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Warszawie - 63,17 proc. Drugie miejsce zajął w tym rankingu Białystok - 62,64 proc. Trzecia pozycja należy do Szczecina - 62,24 proc. Z kolei najniższą frekwencję wśród większych miast miał Lublin - 53,21 proc.

Dziś wybory i referendum. Głosowanie potrwa do 21:00

W niedzielę Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Odpowiedzą również na cztery pytania referendalne, które dotyczą majątku narodowego, wieku emerytalnego, zapory na granicy z Białorusią oraz relokacji migrantów.

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00 i będą czynne do 21:00. Na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Na karcie referendalnej należy postawić znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie" na każde z czterech pytań.