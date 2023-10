Część komisji zgłosiła zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania

O godzinie 18:30 PKW przekazała najnowsze dane o frekwencji w wyborach. Na godz. 17:00 frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła aż 57,54 procent.

W skali kraju wyborcy pobrali 16 425 830 kart do głosowania. Frekwencja jest wyższa niż cztery lata temu blisko ok. 12 procent. W 2019 roku o tej porze wyniosła 45,94 proc.

Kilkanaście obwodowych komisji w okręgu bydgoskim (nr 4) zgłosiło do Okręgowej Komisji Wyborczej zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania - poinformował wieczorem dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Adam Dyla.

W woj. lubuskim dla części komisji obwodowych trzeba było uruchomić rezerwy kart do głosowania. Zgodnie z procedurą następuje to po wydaniu przez nie 80 proc. posiadanych kart - poinformował dyr. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski.

Cały czas otrzymujemy wnioski z obwodowych komisji wyborczych o uruchomienie rezerwy kart do głosowania – powiedziała dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Radomiu Aneta Bugajny.

– Mieliśmy sygnały, że faktycznie brakowało kart do głosowania, głównie w Krakowie i Wrocławiu, ale władze tych miast zapewniły nas, że karty zostały lub za chwilę zostaną dowiezione – powiedział Onetowi szef PKW.

W związku z bardzo wysoką frekwencją i informacjami o wciąż długich kolejkach do lokali wyborczych, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej został zapytany, czy osoby, które o godz. 21, kiedy lokalne powinny zostać zamknięte, będą stały w kolejkach, otrzymają możliwość zagłosowania.

Marciniak wyjaśnił, że w takiej sytuacji każdy zdąży oddać swój głos. – Takie sytuacje zachodziły już w przeszłości. Wówczas PKW uznawała, że osoby, które stawią się do godz. 21.00 mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie na koniec kolejki, żeby osoby, które czekają oddały swój głos – powiedział przewodniczący PKW.

Wybory parlamentarne i referendum

W niedzielę Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Chętni odpowiedzą również na cztery pytania referendalne.

1) Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

2) Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3) Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4) Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00 i będą czynne do 21:00. Na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Na karcie referendalnej należy postawić znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie" na każde z czterech pytań.

