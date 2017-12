Powstaje Fundacja Wacława Felczaka

Do I czytania wpłynął właśnie do Komisji Kultury i Środków Przekazu projekt uchwały w sprawie powołania Fundacji im. Wacława Felczaka – historyka oraz słynnego szefa konspiracyjnej siatki kurierów z II WŚ. Polska fundacja ma blisko współpracować z powstającą na Węgrzech bratnią organizacją, której również patronuje Polak. To właśnie prof. Felczak miał pod koniec lat 80 zainspirować Victora Orbana do założenia partii politycznej.

Decyzję o powołaniu Fundacji podjęli w zeszłym roku Jarosław Kaczyński oraz Victor Orban i początkowo miała to być jedna polsko-węgierska fundacja, jednak ze względu na trudności natury prawnej zrezygnowano z tego pomysłu i na jego miejsce zdecydowano się powołać dwie bratnie organizacje, które będą miały prowadzić ożywioną współpracę. Węgierski parlament przegłosował 15 listopada niemal jednogłośnie ustawę dotyczącą powołania węgierskiej organizacji. Dzisiaj polski parlament dołącza do niego. Historyk, konspirant i doradca Orbana Profesor Wacław Felczak był historykiem specjalizującym się w tematyce środkowoeuropejskiej, a w szczególności losami Węgier. W czasie II wojny światowej związał się z podziemiem i działał jako szef konspiracyjnej siatki kurierów. Został aresztowany w 1947 roku podczas organizacji ucieczki przywódców PSL z Polski. Skazany na dożywocie, został wypuszczony po ośmiu latach więzienia. Doktoryzował się 1962 roku, a habilitację uzyskał 1968 roku. Podobno to on w 1987 roku miał doradzić Victorowi Orbanowi założenie partii. Czytaj także:

