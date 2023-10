Wybory parlamentarne 2023. Znamy najnowsze wyniki late poll

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31 proc., a podium zamyka Trzecia Droga – 14 proc.

Lewica uzyskała 8,6 proc. głosów, zaś Konfederacja – 6,8 proc. Do Sejmu nie dostali się Bezpartyjni Samorządowcy (2 proc. poparcia) oraz Polska Jedna Jedna (1,3 proc.).

Podział na mandaty poselskie

Zgodnie z wynikami najnowszego badania late poll przeprowadzonego przez IPSOS, podział na mandaty wygląda następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 196;

Koalicja Obywatelska – 158;

Trzecia Droga – 61;

Lewica – 30

Konfederacja – 15.

Do samodzielnego rządzenia potrzeba minimum 231 mandatów.

Według badania pracowni IPSOS, frekwencja wyniosła 73,9 proc.

PKW. PiS zaczyna tracić

Po godz. 13:00 Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu z ponad 50 proc. wszystkich obwodów głosowania. Policzonych zostało już ponad 9 mln głosów. Wyniki prezentują się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 38,32 proc.;

Koalicja Obywatelska – 27,81 proc.;

Trzecia Droga – 14,37 proc.;

Lewica – 8,23 proc.;

Konfederacja – 7,34 proc.;

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,9 proc.;

Polska Jest Jedna – 1,65 proc.

Takie wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska zaczęła odrabiać straty względem Prawa i Sprawiedliwości. W wynikach z niespełna 29 proc. komisji przewaga PiS wynosiła ponad 13 pkt. proc., obecnie jest to nieco ponad 10 pkt. proc.

– Jeżeli w takim tempie będziemy otrzymywać wyniki, to może będzie 80 proc. do godz. 18:00 – zapowiedział na konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. – Cały czas mam nadzieję, że ostateczne wyniki wyborów będą jutro około południa, a może państwa obudzimy o godz. 06:00. Ale to nie jest od nas zależne – mówił.

Czytaj też:

Referendum 2023. Znamy wyniki late pollCzytaj też:

Sztab PiS podsumuje kampanię. Posiedzenie w siedzibie partii