Prezydenci Polski i Litwy rozmawiali o wyborach parlamentarnych

Prezydent Nauseda powiedział cytowany w komunikacie Pałacu Prezydenckiego, że Litwa jest zainteresowana dalszym umacnianiem partnerstwa z Polską. "Szczególnie cenimy braterskie relacje z Polską i liczymy na jeszcze ściślejszą współpracę w przyszłości" – przekazał litewski przywódca. "Nasza współpraca dotycząca bezpieczeństwa i obronności oraz wspólne poparcie dla Ukrainy, są gwarancjami bezpieczeństwa w regionie" – czytamy w komunikacie.

Prezydent: 73 proc. frekwencji to jest rewelacyjny wynik

Prawie 73 proc. frekwencji to jest rewelacyjny wynik – powiedział o udziale Polaków w wyborach prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek przebywał w Watykanie.

– Mieliśmy wczoraj święto demokracji rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia, co mnie ogromnie cieszy. Wybory parlamentarne z gigantyczną frekwencją, najwyższą w całym okresie wolnej Polski. Apelowałem o tę frekwencję i przede wszystkim bardzo za nią dziękuję – powiedział prezydent, który przebywa obecnie z wizytą we Włoszech i w Watykanie.

– Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby oddać ten głos. Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment. Każde wybory są testem, na ile jesteśmy demokratycznym, dojrzałym, okrzepłym społeczeństwem w decydowaniu o sobie. Wczoraj pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce – podkreślił.

Jak dodał, "prawie 73 proc. frekwencji to jest rewelacyjny wynik". – Wszyscy czekamy na zakończenie prac przez Państwową Komisję Wyborczą. (...) Dziękuję za udział w wyborach do Sejmu, Senatu, dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w referendum – mówił.

– Czekamy na wyniki. Na razie te wyniki, które są, to są wyniki sondażowe. Coraz więcej komisji jest zliczonych, ale patrząc na ten moment, to nawet nie jest 10 mln głosów. Patrząc po ostatnich wyborach prezydenckich, to będzie na pewno ponad 20 mln oddanych głosów, więc trzeba spokojnie czekać – zaznaczył.

