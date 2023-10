Był senatorem od trzech kadencji. Jackowski bez mandatu

Jackowski był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji, przewodniczącym Rady m.st. Warszawy w latach 2004–2005, członkiem Trybunału Stanu w latach 2005–2007. Od roku 2011 był senatorem VIII, IX i X kadencji. W lutym 2022 r. został wykluczony z klubu PiS.

Przegrana z kandydatem PiS

Startujący z okręgu nr 39 Jan Maria Jackowski przegrał ze swoim rywalem z PiS, Krzysztofem Bieńkowskim. W mediach społecznościowych zamieścił podziękowania dla wyborców i gratulacje dla zwycięzcy. Wyraził nadzieję, że jego 12 lat pracy w Senacie zostanie uznane za dobry czas.

Jackowski przekazał, że wkrótce poinformuje o swoich dalszych planach.

Okręg wyborczy 39 w wyborach do Senatu obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński.

Jackowski: Kaczyński ma ciągoty do monopartii

– Mam poglądy konserwatywne. Jednak to, że koledzy z PiS z racji, że krytykowałem odstępstwa od programu i zasad oficjalnie głoszonych za to mnie wykluczyli, a później przyznawali mi rację, to ich problem – mówił Jan Maria Jackowski w wywiadzie udzielonym Polsat News w lipcu.

Polityk przypomniał, że PiS wcale nie ma monopolu na bycie polską prawicą. – W kwestiach gospodarczych jest populistyczno-lewicowy. Kaczyński zaś ma ciągoty do monopartii. Propaganda uprawiana przez telewizję kontrolowaną przez rząd wyraźnie odwołuje się do propagandy sukcesu i stosuje te same chwyty – zwrócił uwagę.

Mówiąc o wykluczeniu go z klubu PiS, ocenił, że "odbyło się ono bez klasy". – Typowe dla tego środowiska. Dowiedziałem się o tym z mediów – przypomniał.

Jackowski jako jedyny senator Prawa i Sprawiedliwości głosował m.in. za wnioskiem o odrzucenie zmian Sejmu w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN). Głośno też sprzeciwiał się tzw. piątce dla zwierząt, z której ostatecznie partia Jarosława Kaczyńskiego zrezygnowała.

