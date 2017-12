"Nie wszystko, co dopuszczalne, jest godziwe". Episkopat stworzył podręcznik o in vitro

"Prawo niemal od zawsze przypomina, że nie wszystko, co dopuszczalne, jest godziwe” – napisał abp Henryk Hoser we wprowadzeniu do książki „Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”. Autorzy podręcznika kompleksowo omawiają kwestię zapłodnienia in vitro, statusu ludzkiego embrionu, a także teologicznej oceny stosowania tej metody. Książka obejmuje też teksty poświęcone zagrożeniom genetycznym u dzieci poczętych in vitro.

– Nie można niszczyć człowieka, tylko dlatego, że jest bezbronny – mówiła podczas prezentacji książki prof. Alina Midro, genetyk kliniczny.

Wśród autorów są ks. Piotr Morciniec, ks. Marian Machinek MSF, prof. Andrzej Kochański, prof. Alina T. Midro, ks. Andrzej Maryniarczyk SDB, o. Jacek Salij OP, Michał Królikowski, ks. Franciszek Longchamps de Bérier oraz Maciej Barczentewicz.

Książka ma być pomocą uzupełniającą dla nauczycieli wychowania religii rzymskokatolickiej w klasach licealnych.