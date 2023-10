Janusz Korwin-Mikke zawieszony w prawach członka Konfederacji

W okręgu podwarszawskim Janusz Korwin-Mikke przegrał z Kariną Bosak, która dostała ponad dwa razy więcej głosów, a także z Jackiem Wilkiem. Tym samym lider ruchu wolnościowego znalazł się poza Sejmem. Polityk stwierdził, że "te wyniki dowodzą, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu".

Korwin-Mikke ukarany przez Konfederację

W środę do sądu partyjnego został skierowany wniosek o ukaranie Janusza Korwin-Mikkego. Szef sztabu wyborczego Konfederacji zarzucił byłemu liderowi partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja) sabotaż kampanii.

– Popełniliśmy sporo błędów, ale teksty o wieku zgody, gdy pedofilia była tematem numer jeden w Polsce, albo udział w konferencji, na której mówili, że kobieta stanowi dobytek mężczyzny, pogrzebały nas na ostatniej prostej. Gdyby kobiety na nas zagłosowały po czymś takim, to byłby dla nich policzek – powiedział inny polityk z władz Konfederacji.

Tumanowicz napisał następnie na portalu X, że Korwin-Mikke został wyrzucony z Rady Liderów i zawieszony w partii. "Zapadło postanowienie Sądu Partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu w partii. Jeśli złamie warunki zawieszenia Sąd Partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji.Dość syndromu sztokholmskiego i tłumaczenia się z głupot" – napisał.

Wyborcze rozczarowanie

W minionych wyborach Konfederacja powiększyła bazę wyborców o ok. 250 tys. i wprowadzi do Sejmu nowej kadencji 18 posłów. Sondaże jednak przez miesiące sugerowały, że Konfederacja ma szanse być trzecią siłą w Sejmie i wprowadzić nawet do 60 posłów.

W parlamencie zasiądą: Konrad Berkowicz, Stanisław Tyszka, Przemysław Wipler, Sławomir Mentzen, Bartłomiej Pejo, Bronisław Foltyn i Ryszard Wilk (Nowa Nadzieja), Krzysztof Bosak, Krzysztof Tuduj, Michał Wawer, Krzysztof Mulawa, Witold Tumanowicz i Karina Bosak (Ruch Narodowy), Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik, Roman Fritz i Andrzej Zapałowski (Konfederacja Korony Polskiej) oraz Grzegorz Płaczek (bezpartyjny).

