Wielka akcja polskich i włoskich służb. Zatrzymano 83 osoby, zabezpieczono 12 t narkotyków

W ramach projektu "White Snow" podczas międzynarodowych spotkań koordynacyjnych wspólnie z partnerami projektu definiowano kierunki czynności wykrywczych wobec zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją, handlem i przemytem środków narkotycznych. Działania te doprowadziły w szczególności do zatrzymania 83 osób zajmujących wysokie pozycje w hierarchii przestępczej (tzw. HVT – High Value Target), a także do zabezpieczenia ponad 12,1 tony narkotyków o szacowanej wartości czarnorynkowej prawie 1,2 miliarda euro. Zlikwidowano 2 laboratoria narkotyków syntetycznych oraz jedną plantację konopi. Zabezpieczono 160 sztuk broni palnej, 400 sztuk pistoletów sygnałowych, tysiąc elementów broni palnej, a także ponad 10 tys. sztuk amunicji różnego kalibru. W zakresie mienia dokonano zabezpieczenia gotówki w kwocie 5,77 mln euro oraz pojazdu o wartości 43 tys. euro.

Współpraca międzynarodowa

W lutym w Madrycie oraz we wrześniu w Neapolu odbyły się kolejno drugie oraz trzecie spotkanie wysokiego szczebla, w którym udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki. W przedsięwzięciach uczestniczyli przedstawiciele służb zagranicznych: Włoch, Hiszpanii, Litwy, Kolumbii, Niderlandów, Szwecji, a także reprezentanci Europolu, Frontexu, MAOC (N) (Centrum Analiz i Operacji Morskich) oraz europejskich platform przeciwko zorganizowanej przestępczości narkotykowej „EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne” i „EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina”. Spotkania wysokiego szczebla poświęcone były w szczególności pracom nad wzmocnieniem dynamiki reagowania służb uczestniczących w projekcie wobec ujawnionego zagrożenia przestępstwem narkotykowym oraz dalszej współpracy na poziomie taktycznym, eksperckim i szkoleniowym. Ponadto uczestnicy zapoznali się z elementami składającymi się na złożoną sytuację narkotykową w Kolumbii, jak również mieli okazję przyjrzeć się zagrożeniom związanym z produkcją i obrotem narkotykami z perspektywy agend unijnych i międzynarodowych.

W 2023 roku w ramach „White Snow” zorganizowano także dwa szkolenia międzynarodowe, podczas których funkcjonariusze polscy i zagraniczni zdobyli specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające im skuteczniej realizować codzienne zadania związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W marcu doskonaleniem objęto zdolności prowadzenia czynności w związku z wykorzystywaniem kryptowalut w procederze nielegalnego obrotu narkotykami.

W czerwcu natomiast doskonalono umiejętności prowadzenia działań z wykorzystaniem dronów. Na szkoleniu zorganizowanym w Warszawie stawili się policjanci z CBŚP oraz funkcjonariusze z krajów partnerskich, w tym z Hiszpanii, Litwy i Włoch. Uczestnicy wspólnie ćwiczyli i podnosili zdolności kierowania statkami powietrznymi. Szkolenie obejmowało uzyskanie uprawnień do lotów poza zasięgiem wzroku, a także zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych z użyciem kamer termowizyjnych, stosowanie systemów antydronowych, modelowanie 3D i skaning laserowy. Uzyskane przez funkcjonariuszy polskich i zagranicznych umiejętności stosowane będą w codziennej praktyce policyjnej w obszarze walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

W październiku w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt z udziałem partnerów projektu oraz zaproszonych gości. Oprócz podsumowania dwóch lat pracy nad działaniami strategicznymi oraz szkoleniowymi, przedstawiono również wyniki działań operacyjnych.

Plany na przyszłość

Projekt White Snow formalnie się zakończył, jednak nie jest to koniec działań podejmowanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Już w 2022 roku CBŚP wspólnie z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz hiszpańską Policia Nacional rozpoczęło prace nad propozycją projektu o roboczym kryptonimie EMERALD, który będzie zajmował się kwestią zwalczania produkcji oraz przemytu produktów z tak zwanej grupy „cannabis”. Propozycja ta uzyskała poparcie Komisji Europejskiej, w efekcie czego projekt został zatwierdzony. Planowane rozpoczęcie działań zostało przewidziane na listopad 2023 roku.

