Konsultacje z prezydentem. Wiadomo kto z PiS i z Konfederacji

We wtorek i środę prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, osobno z każdym.

Kto z PiS i Konfederacji

W Pałacu Prezydenckim Prawo i Sprawiedliwość będą reprezentowali premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz rzecznik tej partii Rafał Bochenek. Taką informację przekazał w poniedziałek Bochenek.

Następnego dnia na konsultacje u prezydenta uda się kilkuosobowa delegacja Konfederacji. Na razie wiadomo, że w jej skład wejdzie współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Polityk poinformował PAP, że wraz z nim do Andrzeja Dudy udadzą się liderzy Konfederacji Korony Polskiej i Nowej Nadziei. Dopytywany, czy będą to Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen, Bosak powiedział, że to kwestia logistyczna, ale spodziewa się, że tak.

Konsultacje z prezydentem

Spotkania z prezydentem odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Na wtorek na 12.00 zaplanowano spotkania z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a na 14:00 Koalicji Obywatelskiej. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi o 11.00, Nowej Lewicy o 13.00 i Konfederacji o 15:00.

Prezydent Duda powiedział w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność", że podczas spotkań będzie chciał poruszyć kilka zagadnień. Wymienił: plany na przyszłość, politykę gospodarczą, energetyczną oraz politykę w zakresie obronności.

Wyniki wyborów

Przypomnijmy, że pierwsze miejsce w niedzielnych wyborach do Sejmu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, ale nie uzyskało wystarczającej liczby głosów, by móc utworzyć samodzielną większość w przyszłej kadencji Sejmu. Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie dysponować 194 mandatami.

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, chęć sformowania rządu deklarują: KO, TD i Lewica, które łącznie dysponują większością 248 mandatów.

W wyborach parlamentarnych przewagę w Senacie zdobyli reprezentanci Paktu Senackiego, który dysponować będzie 66 mandatami. Kandydaci PiS zdobyli 34 miejsca. Oto, pełna lista senatorów.

