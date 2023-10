"Jak wygrać z polonofobią". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

Jak walczyć o dobre imię Polski? Gdzie szukać najlepszych przykładów? Które narzędzia są najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o ściganie ludzi kłamiących na temat historii Polski, posądzających nasz naród o najgorsze zbrodnie? To główne pytania, na które redakcja tygodnika „Do Rzeczy” starała się znaleźć odpowiedzi, tworząc dodatki na temat walki z polonofobią.

3 października odbyła się konferencja „Prawna obrona przed polonofobią”, organizowana przez tygodnik „Do Rzeczy”. Podczas spotkania prawnicy, historycy, publicyści i politycy dyskutowali na temat najlepszych sposobów na walkę z polonofobią i zakłamywaniem historii Polski, szczególnie roli Polaków w trakcie drugiej wojny światowej

Jednym z powodów skuteczności polityki historycznej Izraela jest panujący w nim daleko idący konsensus – zauważyli uczestnicy drugiego panelu. Dostrzegając, że Polska potrzebuje państwowej polityki historycznej i jasno określonych celów, które dzięki polityce pamięci chciałaby osiągnąć

Jakie mechanizmy wykorzystują środowiska, które oczerniają Polskę w oczach międzynarodowej opinii publicznej? Kto inspiruje takie ataki i czy państwo powinno wspierać działalność jednostek badawczych, które wytwarzają kontrowersyjne publikacje o roli Polaków w drugiej wojnie światowej? – rozważali uczestnicy panelu „Manipulacje, kłamstwa i pomówienia – jak działają środowiska wrogie Polsce”

Państwo musi przykładać jeszcze większą rolę do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Tylko świadomi swej przeszłości obywatele są w stanie budować sprawnie funkcjonującą wspólnotę narodową – to najważniejsze wnioski z panelu „Edukacja i walka o prawdę historyczną na temat drugiej wojny światowej”

Kłamcy przed sądem – jak Polacy bronią dobrego imienia swojego narodu • Skuteczna polityka historyczna – czego Polska może się nauczyć m.in. od Izraela • Manipulacje, kłamstwa i pomówienia – jak działają środowiska wrogie Polsce • Edukacja i walka o prawdę historyczną na temat drugiej wojny światowej – to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone w specjalnym dodatku do tygodnika "Do Rzeczy".

"Jak wygrać z polonofobią". Specjalny dodatek "Do Rzeczy"