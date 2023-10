Konsultacje u prezydenta. Andrzej Duda spotka się z liderami partii

Na wtorek zostały zaplanowane spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości (godz. 12.00) i Koalicji Obywatelskiej (godz. 14.00). Z kolei w środę głowa państwa spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi (godz. 11.00), Nowej Lewicy (godz. 13.00) i Konfederacji (godz. 15.00).

"Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.

Wcześniej we wtorek (godz. 10.00) liderzy KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy mają wygłosić wspólne oświadczenie.

PiS na spotkaniu z Andrzejem Dudą będą reprezentować: premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Bochenek. Przedstawicielem KO na spotkaniu z prezydentem będzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Jaką decyzję podejmie prezydent?

Zgodnie z Konstytucją, prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli najpóźniej 14 listopada. Ustawa zasadnicza przewiduje trzy kroki wyłonienia nowego premiera i rządu. Jeśli gabinet nie uzyska wotum zaufania, prezydent będzie musiał skrócić kadencję parlamentu i zarządzić nowe wybory.

Według doniesień prasowych, Andrzej Duda w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu przedstawicielowi zwycięskiej partii, czyli PiS, którego kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki.

PiS wygrało wybory, ale to opozycja może utworzyć rząd

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Choć wybory wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy. Na listy KO, TD i NL oddano łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord (50,5 proc.) zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i SLD-PSL w 2001 r.

15 października na PiS zagłosowało 7,6 mln Polaków, natomiast na listy dotychczasowej opozycji - 11,2 mln. To o ponad 3 mln więcej, niż uzyskały PiS w 2019 r. oraz PO-PSL w 2007 r.

Frekwencja w ostatnich wyborach wyniosła 74,38 proc. i była najwyższa od 1989 r.

