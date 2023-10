Duże zmiany we władzach PiS. Bliski współpracownik Kaczyńskiego odchodzi

Informację o dymisji Sobolewskiego przekazał portal gazeta.pl. Według rozmówców portalu, Sobolewski miał wziąć na siebie odpowiedzialność za wyborcze niepowodzenie PiS.

Wcześniej Wirtualna Polska donosiła, że część działaczy partii domaga się dymisji Sobolewskiego, który nadzorował struktury partyjne w całym kraju. Ich zdaniem, listy wyborcze były źle ułożone, ponieważ znalazło się na nich wiele przypadkowych osób.

– Odpowiada za to nie tylko centrala, ale właśnie lokalne struktury i szefowie okręgów. Co więcej, odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą też ci tak zwani "opiekunowie" regionalni, czyli baronowie oddelegowani przez Kaczyńskiego, by trzymać szefów okręgów za twarz. Nic to nie dało – stwierdził rozmówca WP.

Zmiany w partii

Jak donoszą media, kierownictwo PiS jest przekonane, że przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego w partii musi dojść do zmian. Na początek jednak PiS musi skupić się na procesie przejścia do opozycji bez większych problemów, takich jak rozłam lub bunt części działaczy.

Mają temu służyć decyzje podjęte przez Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Zgodnie z nimi Mariusz Błaszczak zostanie szefem klubu parlamentarnego PiS. Z kolei Elżbieta Witek ma być kandydatką na wicemarszałka Sejmu.

Jak pisze Onet, prezes PiS myśli już o kolejnych wyborach: samorządowych i do europarlamentu. Chce także poddać się partyjnej ocenie, "stąd pomysł, by jeszcze przed wiosną zwołać kongres PiS i poddać się partyjnej weryfikacji oraz dokonać zmian w kierownictwie partii". Mimo wszystko Kaczyński nie zamierza udać się na polityczną emeryturę.

Celem na najbliższe tygodnie jest reorganizacja partii i odmłodzenie struktur. W PiS ma nastąpić zmiana pokoleniowa: starsi działacze mają ustąpić miejsca młodym, którym będzie chciało się walczyć. Na razie nie wiadomo, kto miałby usunąć się w cień.

