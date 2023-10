Duda zastąpi Kaczyńskiego? "Wielu widzi go w tej roli"

"W szeregach obozu prawicy zaczęło się szukanie winnych i krytyka pod adresem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z naszych ustaleń wynika, że wielu polityków PiS widziałoby w roli prezesa partii Andrzeja Dudę" – podaje "Super Express".

– Jest oczekiwanie, że po skończonej kadencji, Andrzej Duda mógłby objąć stery PiS. Przecież Jarosław Kaczyński i tak mówił, że to jego ostatnia kadencja, która kończy się w 2025 roku, czyli wtedy, kiedy kadencja prezydenta. Wszystko by się ładnie spięło – mówi informator, ważny polityk PiS.

Transformacja i zmiana kierownictwa

W partii panuje przekonanie, że aby móc w przyszłości znowu wygrywać, PiS musi przejść dogłębne zmiany. – Musimy dokonać transformacji PiS. Główne grzechy to afera wizowa, przegraliśmy przez złą kampanię, błędem było referendum, brak komunikacji z młodymi ludźmi, zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej i wiele wiele innych rzeczy złożyło się na naszą porażkę – wylicza polityk ZP.

"Eksperci nie mają wątpliwości, że ruch z Andrzejem Dudą to jedyny możliwy scenariusz dla PiS, jeśli partia chce jeszcze wygrywać wybory" – czytamy. – W PiS nie widać następcy Kaczyńskiego. PiS ma za to prezydenta Andrzeja Dudę, który jest wyrazistą postacią i w związku z tym mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego za dwa lata w roli prezesa. Minusem może być tylko to, że Duda nie ma dużego poparcia w PiS. Być może dojdzie do rozkawałkowania PiS-u i na czele głównego nurtu mógłby wówczas stanąć Andrzej Duda – komentuje prof. Kazimierz Kik, politolog.

Rewolucja trwa

PiS zmienia się już teraz. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości oraz pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS Krzysztof Sobolewski podał się do dymisji. Informację o dymisji Sobolewskiego przekazał portal gazeta.pl. Według rozmówców portalu, Sobolewski miał wziąć na siebie odpowiedzialność za wyborcze niepowodzenie PiS.

