MSZ: Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy jest obecnie niemożliwa

"Od pierwszych chwil po ataku Hamasu na Izrael MSZ i nasi dyplomaci w regionie działają, aby zapewnić naszym obywatelom bezpieczną ewakuację także ze Strefy Gazy. MSZ RP podkreśla, że ewakuacja polskich obywateli ze Strefy Gazy nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów" – zastrzega wiceminister Paweł Jabłoński we wpisie na portalu X.

Wiceszef MSZ zaznacza, że resort "nieustannie domaga się, aby polskim obywatelom umożliwiono bezpieczną ewakuację". "Nasz rosnący niepokój wzbudza także fakt, że mimo skoordynowanych działań podjętych przez społeczność międzynarodową, obywatelom żadnego z państw trzecich nie zapewniono takiej możliwości. Polska nieustannie kontynuuje intensywne działania, których celem jest zmiana tej sytuacji. Wzywamy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej z terenów zagrożonych atakami, kładąc szczególny nacisk na sytuację obywateli RP i innych państw trzecich. Z niepokojem odnotowujemy fakt, iż ewakuacja jest od dłuższego czasu uniemożliwiana" – zaznacza Jabłoński.

Wcześniej komunikat dotyczący ewakuacji Polaków przebywających w Strefie Gazy wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych

"Po wybuchu aktualnego konfliktu wywołanego terrorystycznymi atakami Hamasu na Izrael 7.10 polska służba dyplomatyczno-konsularna zareagowała natychmiast. Placówki RP zostały niezwłocznie zaangażowane w działania związane z ewakuacją obywateli RP zarówno z terenu Izraela, jak i Palestyny (Strefa Gazy oraz Zachodni Brzeg Jordanu).

Ewakuacja obywateli deklarujących chęć opuszczenia terenu Izraela została zrealizowana w ciągu kilku dni, dzięki skutecznej koordynacji między MSZ, MON i innymi zaangażowanymi podmiotami. Wśród obywateli ewakuowanych przez lotnisko w Tel Awiwie znalazły się również osoby, znajdujące się wcześniej na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Centrala MSZ oraz placówki RP podjęły równocześnie aktywne działania, których celem jest umożliwienie opuszczenia Strefy Gazy przez obywateli RP. W szczególności MSZ RP wystosowało w tej sprawie kilkanaście not dyplomatycznych – 2 noty z centrali MSZ do Ambasad Izraela i Egiptu w Warszawie, 4 noty z Ambasady RP w Tel Awiwie do MSZ Izraela oraz 7 not z Ambasady RP w Kairze do MSZ Egiptu. Los Polaków w Strefie Gazy był też przedmiotem wielu rozmów Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua z jego odpowiednikami z regionu Bliskiego Wschodu oraz Unii Europejskiej w czasie Rady do Spraw Zagranicznych UE, a także wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego z ambasadorem Izraela oraz ambasadorami innych krajów regionu.

Z wezwaniem do wzmożonych działań w zakresie obywateli Unii Europejskiej w Strefie Gazy zwrócił się również Premier RP Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

MSZ RP podkreśla, że ewakuacja polskich obywateli ze Strefy Gazy nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów.

Polska służba dyplomatyczno-konsularna pozostaje w kontakcie drogą oficjalną i roboczą z władzami Izraela, Egiptu, jak i innych partnerów i najważniejszych sojuszników, by umożliwić naszym obywatelom opuszczenie obszaru zagrożenia.

Polska służba dyplomatyczno-konsularna pozostaje w kontakcie drogą oficjalną i roboczą z władzami Izraela, Egiptu, jak i innych partnerów i najważniejszych sojuszników, by umożliwić naszym obywatelom opuszczenie obszaru zagrożenia. Jednocześnie informujemy, że polska służba konsularna nie otrzymała dotąd informacji o ofiarach wśród polskich obywateli" – czytamy w komunikacie.

