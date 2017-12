Papież Franciszek chce zmienić modlitwę "Ojcze nasz"

Fragment, który miałby - według woli Ojca świętego - ulec zmianie, to "i nie wódź nas na pokuszenie". Zdaniem papieża, słowa te sugerują, jakoby to Bóg wodzi człowieka na pokuszenie i skłania do popełnienia grzechy.

Franciszek sugeruje, że wers ten powinien brzmieć „i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie”. – Nie pozwól mi ulec pokusie, ponieważ to ja jej ulegam, a nie Bóg, który wodzi mnie na pokuszenie, a potem patrzy, jak upadam – tłumaczył papież w rozmowie z telewizją religijną TV2000.

Obecna treść modlitwy "Ojcze nasz" jest efektem niedokładnego przekładu z Wulgaty, łacińskiego przekładu Biblii z IV wieku, który został przetłumaczony ze starożytnego greckiego, hebrajskiego i aramejskiego.