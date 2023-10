Nagonka TVN na zielonogórską firmę. Wyniki audytu? "Zarzuty są bezpodstawne"

Jesienią ubiegłego roku przedsiębiorstwo zaatakowane zostało przez stację TVN. W reportażu "Superwizjer" telewizja zarzuciła jej wyzysk pracowników, zamieszanie w handel ludźmi, a nawet związek z zabójstwem gwatemalskiego dziennikarza. Na firmę spadła fala krytyki stawiając jej dalsze istnienie pod dużym znakiem zapytania. Po kontroli przeprowadzonej przez zespół prawników zaangażowanych m.in. w słynną sprawę Olewnika okazało się, że firma padła ofiarą bezpodstawnych oszczerstw. Pełne wyniki audytu są już dostępne publicznie.

Dla Easttrees sprawa miała swój początek w połowie listopada, gdy skontaktował się z nią pracownik redakcji Superwizjer TVN i przesłał listę kilkunastu pytań. Jak mówi prowadząca firmę Małgorzata Koska-Stępak, był to dla niej najcięższy dzień w pracy zawodowej. – Na początku myślałam, że te pytania trafiły do nas przez pomyłkę, bo dotyczyły spraw, o których nie miałam pojęcia. Później zrozumiałam, że TVN naprawdę oczekuje, że będziemy się tłumaczyli z tych absurdalnych zarzutów. Ostatecznie reportaż został wyemitowany nawet pomimo tego, że już przed jego emisją redakcja miała wiedzę, że zarzuty są wyssane z palca – mówi Małgorzata Koska-Stępak.

W otwarte karty

W reportażu pojawiło się w sumie dwadzieścia sześć zarzutów pod adresem firmy, średnio co minutę padał kolejny. Konsekwencją tego wydarzenia było doprowadzenie firmy na skraj bankructwa. – Nasza praca opiera się na pełnym zaufaniu klientów. W końcu dostarczamy pracowników do ich zakładów pracy – wyjaśnia Małgorzata Koska-Stępak. – Dlatego zdecydowaliśmy się zagrać w otwarte karty. Zleciliśmy zewnętrznemu zespołowi audytowemu sprawdzenie wszystkich zarzutów, które pojawiły się w reportażu. Na czele zespołu stanął mec. Ireneusz Wilk. To prawnik z doświadczeniem w Straży Granicznej i MSWiA, gdzie zajmował się m.in. zwalczaniem procederu handlu ludźmi. Reprezentował też rodzinę Olewników w głośnej sprawie porwania – dodaje.

–Dawno nie widziałem tak nierzetelnego materiału śledczego. Widzowie Superwizjera mogli odnieść wrażenie, że Małgorzata Koska-Stępak kieruje zorganizowaną grupą przestępczą, a stwierdzenia nieznajdujące potwierdzenia w faktach niemal doprowadziły firmę do zamknięcia i zaszczucia jej właścicielki. Po kilkumiesięcznej kontroli mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że firma prowadzi działalność w sposób nie tylko legalny, ale także w pełni etyczny – mówi mec. Ireneusz Wilk, szef zespołu przeprowadzającego audyt w Easttrees.

Sensacja kosztem firmy

Po emisji reportażu kontrahenci zaczęli zrywać umowy, lokalne media bezkrytycznie podawały dalej zarzuty TVN. Nawet lokalni politycy próbowali zrobić z afery element walki politycznej. Firma przez kilka miesięcy mierzyła się z wizją bankructwa poświęcając wszystkie swoje siły na walkę z medialno-polityczną machiną. Główną osią działań było skierowanie sprawy na drogę sądową, co poprzedziła wymiana korespondencji z redakcją TVN. Mimo, że TVN wyparł się formułowania oskarżeń pod adresem Easttrees, to niestety ta informacja nie trafiła już do widzów programu, którzy nadal obwiniają firmę o przestępstwa.

W odpowiedzi na żądanie sprostowania TVN wielokrotnie wyparł się zarzutów, które w zgodnej opinii wszystkich widzów, były formułowane pod adresem mojej firmy w reportażu. W ślad za TVN poszły również lokalne media sugerujące się treściami zawartymi w Superwizjerze. W efekcie medialnej nagonki odwrócili się ode mnie kontrahenci, którzy bali się wizerunkowego ryzyka. Ucierpiała również moja najbliższa rodzina – wskazuje Małgorzata Koska-Stępak

Wyjaśnienie punkt po punkcie

Kolejnym krokiem do wyjaśnia sprawy była decyzja o przeprowadzeniu w firmie niezależnego audytu. W tym też celu mec. Ireneusz Wilk, były wiceminister finansów, znany ze sprawy Krzysztofa Olewnika wraz z zespołem audytowym, podjął się wyjaśnienia sprawy, czego efektem jest sporządzenie raportu po audycie.

Dokument zawiera wnikliwą analizę stanu faktycznego, podpartą dokumentami, w odniesieniu do zarzutów stawianych przez TVN. W raporcie zostały uwzględnione również rekomendacje działań względem słabych punktów firmy. Nie są to jednak nieprawidłowości typu tych formułowanych przez autorów reportażu.

Dotychczasowa działalności Easttrees

Easttrees działa od 2002 roku. W tym czasie firma świadczyła usługi największym przedsiębiorstwom w regionie, a jej obecność w mediach sprowadzała się do relacji z akcji dobroczynnych. Od początku pandemii firma przekazywała przez trzy miesiące, siedem dni w tygodniu, 50 pełnych obiadów dziennie dla personelu pogotowia ratunkowego w Zielonej Górze. Po wybuchu wojny firma uruchomiła tymczasowy dom dla uchodźców. Ciepłe mieszkanie i posiłki znalazło tam w sumie ponad 750 osób. Od końca lutego kierowcy Easttrees wykonywali kursy na granicę skąd zabierali uchodźców. Przedsiębiorstwo wysłało na Ukrainę transporty z zakupionym zaopatrzeniem dla wojska, ubraniami i żywnością. W sumie 8 TIR-ów i podobna ilość BUS-ów. Działaniami firmy chętnie chwalili się lokalni politycy, którzy później pod naciskiem medialnej nagonki jako pierwsi zaczęli atakować firmę bez zgłębienia faktów. Wystarczył wątpliwej jakości reportaż, aby wydać wyrok i pozbawiać firmę i właścicielkę możliwości obrony dobrego imienia.

Firma zapowiada dalsze dochodzenia swoich praw w oparciu o wnioski z przeprowadzonego audytu.

Pełna wersja raportu stanowi załącznik do pisma oraz znajduje się na stronie internetowej firmy - easttrees.pl w zakładce „Aktualności”. Można go przeczytać tutaj.