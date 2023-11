"Nie zajmowałem się polityką". Dziennikarz TVP rozsyła specjalne oświadczenie

Prezenter TVP Adam Giza znany jest szczególnie z programów poświęconych zdrowiu, zwłaszcza z okresu pandemii koronawirusa COVID-19. Wcześniej prowadził jednak rozmowy na różne tematy. W programie TVP 1 "Dzień dobry, Polsko!" prezentował pogodę, na antenie TVP Info pracował w programach "Wstaje dzień" i "O tym się mówi". W czerwcu br. dołączył do grona prowadzących "Panoramę" w TVP 2 oraz do redakcji "Wiadomości" na antenie TVP 1.



Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, w ostatnich dniach Adam Giza zaczął rozsyłać do mediów oświadczenie opisujące jego karierę dziennikarską i wychodzące na przeciw ewentualnym zmianom w Telewizji Polskiej po ostatnich wyborach parlamentarnych. Politycy opozycji już wcześniej zapowiadali, że TVP Info należy zlikwidować, a pracujących tam dziennikarzy, zwolnić z pracy.



Giza: Nigdy nie zajmowałem się polityką

Adam Giza podkreślił w oświadczeniu, że realizował wyłącznie tematy medyczne i nigdy nie zajmował się polityką. "Realizowałem w »Wiadomościach« wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki! Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg! Robiłem wszystko aby 2-2,5 mln ludzi mogło się dowiedzieć jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci! Nigdy nie zajmowałem się polityką - chorują wszyscy od liderów PO po zwolenników PIS. Nie oceniałem także jaki materiał emitowany jest w »Wiadomościach« przed i po moim medycznym" – czytamy.

"Wydaje się zatem, że trudno szukać bardziej apolitycznego programu na antenach Telewizji Polskiej w minionych latach. Moja popularność oraz główne zadania na antenie TVP nie mają nic wspólnego z polityką. W żadnym moim programie nigdy nie krytykowaliśmy systemu zdrowia ani nie odnosiliśmy się do polityki. Ba! - zapraszaliśmy lekarzy którzy sympatyzowali z każdą władzą - od lewej do prawej, nigdy nie miało to dla nas znaczenia, czy lekarz chodzi na marsze KODu, czy Marsze Rodziny. Liczyła się tylko jego medyczna pozycja i wiedza" – czytamy dalej.

Na końcu publikacji pada pytanie "Jaka zatem przyszłość czeka Adama Gizę?". "Wydaje się, że realizacją misji TVP bez względu na to, kto nią zarządza jest propagowanie wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny" – brzmi odpowiedź.

